Бена Аффлека, расстающегося с Джей Ло, заподозрили в новом романе: кто такая Кик Кеннеди и почему она совсем не похожа на бывшую актера

Американского актера Бена Аффлека, который разводится с Дженнифер Лопес, заметили с дочерью Роберта Ф. Кеннеди-младшего Кэтлин "Кик" Кеннеди. Пара проводила вместе время, однако они не спешат афишировать отношения, поскольку девушка не хочет, чтобы ее воспринимали за любовницу актера.

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Как сообщает MailOnline со ссылкой на свои источники, у пары уже был короткий роман, прежде чем Аффлек снова сошелся с Джей Ло. Однако у них не было никаких отношений во время его брака.

"Они не имели никаких интрижек пока Бен был с Дженнифер, но для друзей Кик интересно, что как только стало официально известно о разводе, Аффлек внезапно начал проводить время со старой подружкой, чью семью он считает королевской", – говорит инсайдер.

Относительно того, как Кик относится к актеру, инсайдер отметил: "Она думает, что он умен и очень в ее стиле, но она невероятно немногословна, потому что не хочет, чтобы ее видели как любовницу. Кэтлин совсем не похожа на Джей Ло и любит держать свою личную жизнь в тайне", – добавил он.

По информации источников, Кик не очень переживает из-за того, как Дженнифер может отреагировать на решение Бена возобновить их отношения с ней: "Они друзья, им нравится общаться друг с другом, и это правда, что она действительно не волнуется, что подумает Джей Ло о том, что она проводит время с Беном".

Кэтлин Кеннеди – выпускница Стэнфордского университета в Калифорнии, где она изучала историю и театр. Ей нравится индустрия развлечений. Кроме того, девушка снималась в небольших ролях в нескольких телешоу и фильмах, включая "Умерь свой энтузиазм" с ее мачехой Шерил Хайнс. Ее последней ролью была "ленивая туристка" в фильме "Страх и ненависть в Аспене" 2021 года.

Кик присутствует в социальных сетях, у нее 17,1 тыс. подписчиков в Instagram, но она не публиковала там ничего с 24 августа 2023 года.

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