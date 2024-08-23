Официально. Названа причина развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Американская певица Дженнифер Лопес, которая на днях подала на развод с актером Беном Аффлеком, указала причину своего решения в судебных документах, как этого требует закон. Журналисты получили доступ к деталям разрыва одной из самых ярких пар шоу-бизнеса.

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Как пишет People, исполнительница стремится разделить имущество, но никаких выплат от бывшего не ожидает. Напротив, она стремится минимизировать воспоминания об Аффлеке в будущем.

Для этого артистка решила вернуть девичью фамилию. Как причину развода Лопес указала "непримиримые разногласия", что очень часто пишут, когда не хотят вдаваться в подробности расставания.

Артистка потребовала разделить их имущество. В развернутом ответе говорится: "Точный характер и объем активов и обязательств на данный момент истцу неизвестен. Истец оставляет за собой право внести изменения в это ходатайство, когда это будет установлено".

Проще говоря, финансовую составляющую экс-супруги еще не обсуждали.

Напомним, влюбленные зарегистрировали брак в 2022 году. Знаменитости хотели провести торжественный день в спокойной атмосфере, наслаждаясь присутствием друг друга, поэтому посетили маленькую часовню в Лас-Вегасе. Позже состоялось торжественное празднование.

Они не прожили вместе и два года в новом статусе. За семейной драмой звезд следят уже несколько месяцев. Они и не скрывали, что живут отдельно, не выходят в свет вместе и избегают вопросов о браке. Как рассказал инсайдер, инициатором расставания была Лопес.

Однажды певицу заметили в съемном доме кинорежиссера в Брентвуде, Лос-Анджелесе, однако примирением та встреча не закончилась.

В сети шутят, что актер приобрел собственное жилье в день рождения бывшей, чтобы ее позлить, а та, желая отомстить, подала заявление на развод во вторую годовщину их брака.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно об общем имуществе Лопес и Аффлека стоимостью $640 миллионов. Звезды не заключали брачный контракт.

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