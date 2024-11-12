В сети обсуждают красавца-телохранителя Дженнифер Лопес, который помогает ей после развода с Беном Аффлеком: кто он. Фото

Рядом с американской певицей Дженнифер Лопес заметили коренастого охранника на фоне разрыва с Беном Аффлеком. На прошлой неделе в Лондоне звезду видели, как она выходила из авто, держась за руку молодого блондина, который, как оказалось, имеет скандинавское происхождение.

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Пользователям сети, быстро распространившим фото незнакомца в соцсетях, он напомнил молодого Александра Скарсгарда. Каждый раз, когда он с Лопес, охранник одет в серый пиджак с серебряным значком на лацкане с надписью PG, пишет Daily Mail. "Он недавно присоединился к ее команде охраны, но он не единственный. Каждый раз, когда она выходит на улицу, ее окружают несколько телохранителей, которых просто трудно разглядеть", – сообщил инсайдер.

Прошло почти три месяца с тех пор, как исполнительница подала на развод с Беном Аффлеком – пара была вместе два года. Стоимость найма телохранителя может сильно варьироваться, но в среднем услуги бодигарда стоят 125 долларов в час (более 5 тысяч гривен). Цена зависит от опыта телохранителя. Охрана наивысшего уровня может стоить от тысячи до полутора тысяч долларов в час (62 тысячи гривен).

Лопес пользуется услугами охранников на протяжении последних 25 лет, как ее популярность начала стремительно расти. В прошлом она пользовалась услугами израильских телохранителей и нескольких женщин, работавших в ее службе безопасности. Этот симпатичный новый блондин – новое лицо.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Бен Аффлек впервые после разрыва публично заговорил о Дженнифер Лопес. Актер оценил игру бывшей в фильме "Неудержимые", где сам выступил в роли продюсера. Что именно сказал знаменитость – в нашем материале.

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