Фаворит единственный. Букмекеры обновили ставки после первого полуфинала Евровидения 2024

Во вторник, 7 мая, в Мальме (Швеция) состоялся первый полуфинал Евровидения 2024, на котором выбрали первых 10 участников, выступающих в гранд-финале. Среди них оказалось немало из тех, кому это прогнозировали букмекеры, в частности, и Хорватия, которая со 2 мая возглавляет рейтинг. Шансы на получение хрустального микрофона у Baby Lasagna (Бейби Лазанья) постоянно растут и теперь составляют 36%.

Еще вчера за час до начала первого полуфинала этот показатель составлял 35%, а в 10:30 утра держался всего на 29%. Похоже, букмекеры уже выбрали своего фаворита, а возможность получить последнее место в гранд-финале по результатам голосования жюри и зрителей почти отсутствует (менее 1%), как и у Украины. Отслеживать изменения в рейтинге можно в реальном времени на сайте Eurovision World.

Читайте подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2024. Стоит отметить, что OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн трансляцию второго полуфинала.

Украина в общем рейтинге финалистов еще держится 4 места, хотя вероятность победить уменьшилась до 8% напротив 10%, которая была за пол дня до первого полуфинала, где представительницы Jerry Heil и alyona alyona выступали под 5 номер и даже попали в гранд-финал с песней Teresa & Maria. И хотя коэффициент у певиц упал, но ставка одной из главных букмекерских контор BET365 увеличилась почти на половину.

Второе место в общем рейтинге победителя все еще занимает Швейцария, выступление представителя которой состоится во втором полуфинале. В настоящее время ее коэффициент увеличился со вчерашнего дня на 2% и составляет 17%. Третье место занимает Италия, у которой осталось все без изменений – 10%, хотя неизвестно, изменится ли этот показатель после выступления Angelina Mango во втором полуфинале 9 мая.

Топ-10

Коэффициенты участников из рейтинга топ-10 тоже изменились. Хорватия, возглавляющая список, имеет 84%, идущая за ней Украина – 81%, и закрывающая тройку Швейцария – 79%. Еще 7 мая эти показатели составили 79%, 78% и 76% соответственно.

Топ-5

Порядок мест стран, которые, по мнению букмекеров, попадут в пятерку с самыми высокими баллами по результатам голосования жюри и зрителей, остался неизменным, изменились лишь коэффициенты ставок. Этот список все еще возглавляет хорват, исполнивший в первом полуфинале мощную песню Rim Tim Tagi Dim.

Топ-3

Букмекеры увеличили ставку на возможность Хорватии получить золото в гранд-финале. Несколько "поднялась" и Швейцария, которая занимает 2 место. А вот для Украины не все так сказочно – из семи букмекерских контор, предусматривающих возможность получить бронзу, шестеро начали сомневаться и снизили свои показатели.

Второй полуфинал

По второму полуфиналу Нидерланды и Швейцария разделяют между собой верхушку рейтинга. Обе страны имеют по 93% шансов на победу. За ними не отстают Греция и Израиль (3 и 4 места), которые этот коэффициент держат на 89%.

Вылет букмекеры прогнозируют Дании, Албании, Сан-Марино, Латвии, Чехии и Мальте. Все они имеют менее 50% шанса на попадание в десятку стран, которые присоединятся к победителям первого полуфинала в гранд-финале.

Ознакомиться с конкурсными песнями всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.

Где смотреть Евровидение-2024

Уже традиционно посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном YouTube-канале Eurovision, однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":

Ранее OBOZ.UA писал, что Украина в очередной раз подтвердила свой рекорд на Евровидении. По состоянию на 2024 год украинцы выступят бок о бок с финалистами из других государств уже в 19-й раз.

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