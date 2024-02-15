Скандалы вокруг Израиля на Евровидении-2024: стали известны первые требования европейского вещателя

В этом году участница от Израиля на Евровидении-2024 – Эден Голан – столкнулась с несколькими проблемами. Некоторые страны объявили бойкот конкурсантке в связи с войной против ХАМАС, а украинцы не рады ей из-за выступления в оккупированном Крыму и продолжительной жизни в РФ. Хотя европейский вещатель игнорирует просьбы о дисквалификации, первые требования с его стороны уже прозвучали.

Так, песня представительницы Израиля до сих пор не выбрана из-за дополнительных проверок, пишет сайт Ynet. Более того, трек могут не допустить к участию, если он будет содержать политический подтекст.

Песня была анонсирована на иврите. Ее уже должны были презентовать, но отложили из-за просьбы убедиться, что композиция не содержит никакого упоминания о войне.

Проверка якобы не направлена на дискредитацию участницы, а вызвана осторожностью вещателя, но это задержало подготовку.

Сейчас в Израиле выбирают между двумя песнями, которые победительница Нацотбора Эден Голан может исполнить в Мальме, Швеция. Комиссия соберется в конце недели, чтобы послушать их вживую.

"Профессиональная процедура отбора песни еще не завершилась. Профессиональная комиссия дебатирует между двумя финальными песнями. Послушав их в исполнении Эден Голан, решение будет принято. Комитет должен собраться еще в субботу, и если к тому времени будет получено одобрение EBU по текстам двух песен, решение может быть принято уже тогда", – говорится в статье.

Хотя в этом году многие страны выступили против участия конкурсантки, EBU заявили, что отклонили их просьбы и не сравнивают Россию с Израилем.

Как известно, израильская участница имеет украинские корни по маминой линии, но прожила почти всю жизнь в Москве. У Эден Голан есть проукраинский дедушка, но сама она в детстве выступала в оккупированном Крыму.

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