'Холодно и сыро'. Как живет блогер-сплетник Беспалов после внезапной мобилизации. Новые фото

Блогер-сплетник Богдан Беспалов, который ранее подтвердил службу в рядах Вооруженных сил Украины после периода исчезновения из публичного пространства, обнародовал новые фото, где показал условия своего пребывания в армии. На снимках он показался в окопе, не раскрывая локации и деталей службы.

Видео дня

Вместе с фотографиями в InstaStories Беспалов также ответил на сообщения подписчиков, которые оставляли ему слова поддержки в специальном окошке для вопросов. В коммуникации с аудиторией он кратко описал бытовые условия, в которых находится во время службы.

В частности, на вопрос о том, находится ли он на позициях, блогер написал: "Скажу лишь то, что спать в земельных норах – это ппц как холодно и сыро..."

Богдан Беспалов впервые публично заявил о поступлении в ВСУ после того, как долгое время не появлялся в информационном пространстве. Тогда он опубликовал фото в военной форме в Telegram и ограничился лаконичной подписью "Служу украинскому народу", не раскрывая никаких деталей службы.

Богдан Беспалов больше недели не появлялся в публичном пространстве и фактически исчез со связи, что начало вызывать у его аудитории беспокойство.

Публика выдвигала разные версии – от мобилизации до сознательного исчезновения из информационного поля. В конце января ситуацию частично прокомментировала администратор его соцсетей, которая заявила, что Беспалов жив, однако не раскрыла деталей его местонахождения.

Параллельно в сети распространялись заявления о якобы мобилизации блогера. В частности, один из аккаунтов в Threads утверждал, что его могли отправить в учебную часть.

На фоне этого в сети начали связывать его слова с конфликтом вокруг певицы Елены Тополи. Ранее блогер публично распространял информацию о ее личной жизни, в частности озвучивал неподтвержденные заявления о причинах развода с Тарасом Тополей и возможных проблемах в жизни артистки.

"Человечек, который меня заказал, – певица. Нет, это не Тина Григорьевна (Тина Кароль. – Ред.). Вы уже знаете ответ, о ком идет речь. Постаралась приложить усилия к исчезновению не только меня, но и еще нескольких человек. Немедийных ребят, но которые по каким-то причинам "насолили", – намекал Беспалов на лицо, из-за которого он мобилизовался, в последнем опубликованном видео.

Кроме того, Беспалов одним из первых заявил о существовании интимного видео, которым пытались шантажировать певицу. Речь идет об уголовном деле, в рамках которого, по словам Тополи, ее пытались дискредитировать и требовали деньги. Правоохранители сообщали о задержании 23-летнего подозреваемого, а сама артистка заявляла о сотрудничестве со следствием.

После активного освещения этой истории каналы Беспалова внезапно прекратили обновляться, а сам он исчез из публичного пространства.

Как сообщал OBOZ.UA, что победитель "МастерШеф 16" пополнил ряды ВСУ и показал первое фото в военной форме. Кондитер уже прошел обучение, которое назвал непростым, однако поучительным опытом в жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!