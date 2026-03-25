Блогер-сплетник Беспалов подтвердил, что вступил в ряды ВСУ, после внезапного исчезновения. Первое фото

Блогер-сплетник Богдан Беспалов сообщил, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины после длительного отсутствия в информационном пространстве. Он впервые подтвердил это публично и показал свое фото в военной форме.

Соответствующий снимок Беспалов обнародовал в Telegram. Деталей о службе он не раскрыл, ограничившись короткой подписью.

"Служу украинскому народу", – написал Беспалов под фото.

До этого блогер лишь частично выходил на связь с аудиторией – через текстовые и голосовые сообщения. В них он намекал на резкое изменение обстоятельств в своей жизни и отмечал, что имеет ограниченный доступ к внешнему миру.

В одном из аудиообращений Беспалов также опроверг распространенные в сети слухи об аресте, пребывании под следствием или выезде за границу. Он отметил, что остается в Украине, но не может пока раскрыть все детали.

Отдельно блогер делал заявления о причинах своего исчезновения, намекая на причастность представителей шоу-бизнеса.

Контекст исчезновения Беспалова

Богдан Беспалов более недели не появлялся в публичном пространстве и фактически исчез со связи, что начало вызывать у его аудитории беспокойство.

Публика выдвигала различные версии – от мобилизации до сознательного исчезновения из информационного поля. В конце января ситуацию частично прокомментировала администратор его соцсетей, которая заявила, что Беспалов жив, однако не раскрыла деталей его местонахождения.

Параллельно в сети распространялись заявления о якобы мобилизации блогера. В частности, один из аккаунтов в Threads утверждал, что его могли отправить в учебную часть.

На фоне этого в сети начали связывать его слова с конфликтом вокруг певицы Елены Тополи. Ранее блогер публично распространял информацию о ее личной жизни, в частности озвучивал неподтвержденные заявления о причинах развода с Тарасом Тополей и возможных проблемах в жизни артистки.

"Человечек, который меня заказал, – певица. Нет, это не Тина Григорьевна (Тина Кароль. – Ред.). Вы уже знаете ответ, о ком идет речь. Постаралась приложить усилия к исчезновению не только меня, но и еще нескольких человек. Немедийных ребят, но которые по каким-то причинам "насолили", – намекал Беспалов на человека, из-за которого он мобилизовался, в последнем опубликованном видео.

Кроме того, Беспалов одним из первых заявил о существовании интимного видео, которым пытались шантажировать певицу. Речь идет об уголовном деле, в рамках которого, по словам Тополи, ее пытались дискредитировать и требовали деньги. Правоохранители сообщали о задержании 23-летнего подозреваемого, а сама артистка заявляла о сотрудничестве со следствием.

После активного освещения этой истории каналы Беспалова внезапно прекратили обновляться, а сам он исчез из публичного пространства.

