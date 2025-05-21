'Предлагали бешеные деньги': Данилко ошеломил, как россияне хитростью пытались использовать его для пропаганды

Украинский артист Андрей Данилко, который получил международную известность благодаря образу Верки Сердючки, откровенно рассказал о попытках российских медиа втянуть его в пропаганду после начала войны в Украине. По словам исполнителя, российская сторона пыталась действовать не напрямую, а через телевизионные проекты – с прицелом на то, чтобы использовать его появление в своих политических целях.

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"Они предлагали мне огромные деньги за участие в телевизионных проектах. Но я сразу сказал: нет, не буду", – поделился Данилко в интервью BBC Украина. Он отметил, что несмотря на все попытки убедить его, отказался от сотрудничества, потому что понимал, что этим его пытались использовать для пропагандистских месседжей.

Артист убежден, что его потенциальное появление на российском телевидении должно было бы стать для зрителей определенным сигналом: "Смотрите, даже Сердючка вернулась". По словам Данилко, та же схема применялась и в отношении других артистов, в частности к латвийской певице Лайме Вайкуле. "Так они меня все полюбили, так они соскучились", – иронизирует певец.

Последний раз Данилко выступал в России в 2013 году с сольными концертами в "Крокус Сити". После этого выполнял отдельные заказы на частных событиях, в основном за пределами РФ.

Отдельное внимание артист уделил воспоминаниям о своем участии в российских шоу еще до войны. Он вспомнил скандальную ситуацию вокруг "Золотого граммофона", который получил в 2001 году за песню "Гоп-гоп". "Это странно – "Золотой граммофон", это же "Русское радио", а песня на украинском. Вообще никто не может до сих пор понять, как так могло быть", – признается Данилко.

По словам артиста, на церемонии вручения ему было тяжело – еще до выхода на сцену заказчики активно угощали алкоголем, а персонаж Сердючки не мог отказать. "Тогда был период, когда меня едва не привезли на сцену. Я еле перевелся в Сердючку, чтобы выступить", – вспоминает он. С того момента Данилко зарекся больше не участвовать в подобных мероприятиях в таком состоянии.

На вопрос, что должно произойти, чтобы он согласился выступить в России, Данилко ответил четко и безапелляционно: "Ничего не может произойти. Меня не приглашали сольно выступить. Они понимали, что я откажусь".

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко ответил россиянам, которые запустили фейк о нем и Зеленском. По словам пропагандистов, президент Украины лично не пускает артиста выступать за границу и якобы угрожает мобилизацией.

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