Гранд-финал Евровидения-2024: во сколько начало

11 мая еврофаны узнают имя победителя 68-го песенного конкурса Евровидение 2024, который в этом году проходит в шведском городе Мальме. По результатам двух полуфиналов, среди 37 стран-участниц были выбраны 20 финалистов, которые присоединятся к "Большой пятерке" – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, чтобы побороться за заветный хрустальный микрофон. В финальный этап автоматически проходит Швеция, как нынешняя хозяйка конкурса.

Гранд-финал состоится в субботу 11 мая. Прямая трансляция со стадиона Malmö Arena начнется в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите на OBOZ.UA онлайн-трансляцию финала Евровидения 2024, а также фото и видео выступлений всех участников.

Украинцы смогут еще раз насладиться выступлением дуэта певицы Jerry Heil и репера alyona alyona, которые исполнят композицию "Teresa & Maria". По результатам первого этапа, который прошел 7 мая, представительницы Украины обеспечили себе место в финале.

В настоящее время букмекеры оценивают шанс на победу Украины только в 4% – артистки занимают 6 строчку рейтинга. На 10 мая таблицу возглавляет представитель Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim – на его победу специалисты дают 43%.

Уже в эту субботу мы услышим, во сколько баллов оценили выступление Украины как европейцы, так и жюри стран-участниц. В этом году спикером, который будет зачитывать оценки украинских судей, стала победительница Евровидения 2016 Джамала.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где можно будет наблюдать за гранд-финалом песенного конкурса Евровидения-2024.

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