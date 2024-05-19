Гламурная мама 7 детей: как выглядит жена Тайсона Фьюри, с которой они вместе уже 20 лет. Фото

Известный боксер Тайсон Фьюри и его избранница Пэрис считаются одной из самых крепких пар в Великобритании среди звезд. Они вместе уже долгих 20 лет, из которых 15 – в законном браке.

Влюбленные воспитывают 7 детей, но Пэрис Фьюри все равно находит время для того, чтобы поддержать мужа на ринге. OBOZ.UA решил показать, как выглядит вторая половинка одного из самых известных боксеров мира.

Тайсон и Пэрис познакомились на свадьбе общих друзей почти 20 лет назад, когда были еще подростками. Вскоре пара начала встречаться. Для будущей звезды спорта блондинка стала единственной любовью всей жизни.

В 2008 году они официально узаконили свои отношения, а уже через год у влюбленных родилась первая дочь – Венесуэла Линда Фьюри. С 2011 по 2023 год их семья пополнилась еще 2 дочками и 4 сыновьями.

Такая долгая супружеская жизнь не убила романтику между Тайсоном и Пэрис Фьюри. Папарацци не раз ловили супругов, которые нежно пересматривались, танцевали и обнимались.

В большинстве своем Пэрис не сопровождает мужа на все тренировки и бои, но иногда все же находит время на то, чтобы быть вместе с ним в самые важные моменты карьеры.

В интервью многодетная мама и известная блогерша рассказывала, что они с любимым привыкли искать компромиссы, но их отношения построены на принципе взаимного обмена. Когда боксер на работе, домашние обязанности берет на себя Пэрис, но по возвращении он полностью посвящает себя семье.

34-летняя жена спортсмена не привыкла проводить все свободное время дома. Она ведет гламурный образ жизни, делится фото в стильных образах со своим 1,4 миллионом подписчиков и часто позирует для журналов.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский боксер Александр Усик, сражавшийся с Фьюри этой ночью, имеет мощную поддержку в лице своей очаровательной жены Екатерины. Пара вместе уже около 20 лет.

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