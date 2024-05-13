'Мог потерять семью': как Усик завоевал жену, едва не разошелся с ней из-за славы и отказался из-за Екатерины от жизни в США

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) накануне поединка с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) имеет мощную поддержку в лице своей очаровательной жены Екатерины, которая всегда очень переживает за любимого в первом ряду. Пара вместе уже порядка 20 лет и прошла через испытания славой, расставанием с Крымом и четырьмя детьми.

OBOZ.UA историю любви титулованного боксера и эффектной брюнетки, которую он любил со школы, но едва не потерял из-за звездной болезни.

Старшая сестра боксера Виктория вспоминала, что с детства Саша был очень артистичным, ему все говорили, мол, "театральный по тебе плачет, такой талант пропадает". А высидеть в школе на уроках для него было целой проблемой. Но именно во время учебы в школе Усик и нашел и свою будущую жену Екатерину, которая до замужества долго занималась танцами.

"Когда молодые ребята моего возраста гуляли и наслаждались теплым летом, я умирал в зале. Я не тусовался с девушками, не кайфовал. Я дружил с девушкой по имени Екатерина. Я мечтал, что это будет моя жена, и у нас будет много детей. Так и вышло", – признавался Александр.

"Я сказал, что с этой девушкой проживу всю жизнь, и у нас будет много детей, а потом много внуков. Но девушка, а сегодня моя жена Екатерина Михайловна, помогла мне стать тем, кем я сейчас являюсь", – сказал Усик в эфире ютуб-канала Frank Warren's Queensberry Promotions.

Хотя, как как-то признавалась сама Екатерина, поначалу Усик ее ничем не поразил: "Я вообще его не рассматривала… Разве как друга. А он сказал: "Если я выиграю сегодня бой, пойдешь со мной вечером куда-нибудь?" Я говорю: "Выигрывай, там посмотрим". Он выиграл. И все".

Но было в отношениях пары и тяжелое время, когда боксер едва не потерял свою любовь: "Возможно, это было из-за моего тщеславия, но я изменил свое отношение к жизни".

По вловам Усика, в "лапы славы" он попал где-то в 2006 году. Боксеру было 19 лет, он как раз стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы, мастером спорта международного класса, ему повысили зарплату, дали премию: "Естественно, я думал, что я очень крутой! По-моему, мы даже как-то повздорили с моей нынешней супругой и разошлись. Я типа звезда, ходил, как Макгрегор".

Но исправить ситуацию помогла вера. Александр пришел к своему духовному наставнику и чесно рассказал о происходящем. С его помощью спортсмену удалось справиться со звездной болезнью.

"Я проиграл следующий чемпионат Украины, не поехал ни на какие чемпионаты Европы. Я вообще перешел в другую весовую категорию и, кстати, завязал с боксом. Думал, что все, это уже окончательный "стоп". Думаю, поступлю-ка я в театральный. Но так получилось, что выиграл чемпионат Украины и поступил на физвоспитание", – рассказывал Александр.

После испытания славой карьера Усика снова пошла в гору, он выступил на Олимпиаде-2008 в Пекине, затем осенью выиграл чемпионат Европы в Ливерпуле в весе до 81 кг. А после возвращения с чемпионата мира-2009 25 сентября влюбленные сыграли свадьбу в Крыму.

"Мы планировали свадьбу и раньше. Но когда я приехал после чемпионата мира, все очень быстро произошло – буквально за неделю. Жена уже была беременна, поэтому пришлось ускориться. Быстро сделали свадьбу, спонтанно, но очень круто получилось – с друзьями и близкими", — вспоминал позже Александр Усик.

"Саша не успел сделать мне предложение – Лиза быстрее появилась. У нас была очень скромная свадьба, ведь тогда у нас даже не было возможности заплатить за съемную квартиру", – рассказывала Екатерина, которая, бросая бокал на счастье, попала в машину из свадебного кортежа.

А когда боксеру было 22 года, молодая жена подарила боксеру дочь Елизавету. Поначалу она очень переживала, какой из Александра получится отец, но оказалось, что зря. Если спортсмен находился дома, а не на сборах или соревнованиях, то для него не было проблемы проснуться ночью и помочь с ребенком.

После Лизы в семье боксера появились два сына, Кирилл и Михаил: "Я за то, чтобы в каждой семье рождалось минимум 3–4 ребенка. Чтобы был демографический прирост в стране. Чтобы украинок и украинцев было больше. Первый наш ребенок был по любви, второй – запланированный, третий – как получилось, так получилось, мы не планировали. Она сказала: "Я беременна". Я ответил: "Круто".

А в январе 2024 года в семье Усика появился четвертый ребенок – девочка, которую назвали Мария.

В Крыму до российской оккупации украинские власти выделили Александру квартиру в новом доме в Симферополе. Семья боксера какое-то время не хотела покидать полуостров и после 2014 года – Екатерине было тяжело оставить свой дом и родных. Однако Усик четко дал понять, что он – украинский боксер и представляет только свою страну, поэтому практически все время жил и тренировался в Киеве.

Поэтому вскоре он перевез в столицу и свою семью – в городе Ворзель на участке в 8 соток Александр построил уютный двухэтажный домик с террасой и балконом. Во время вторжения РФ в 2022 году особняк Усика оказался в оккупации, а российские военные вели себя на территории как свиньи.

По иронии судьбы именно Екатерина, которая после вторжения РФ в 2022 году ведет против россиян свою информационную войну, оставила боксера в Украине.

Как признавался Усик, именно из-за жены он в свое время не переехал в США: "У меня уже практически был контракт с американской компанией. Одна из причин отказа – я знал, что могу потерять семью. Это нежелание Екатерины ехать в Америку".

"Да, я не против. Но, возможно, подумаем. Возможно, ты поедешь на месяц". Я говорю, что на месяц не получится. Если ехать, то это минимум на полгода, семь месяцев. Я реально понял, что если уеду на полгода, то может сложиться так, что я приеду совсем чужим человеком для нее, а она – для меня", – признавал боксер.

Сейчас у Александра есть другой участок в Киевской области, куда не ступала нога оккупантов. Там Усик завел себе небольшое хозяйство, где выращивает голубику, клубнику и готовит почву для того, времени, когда он завершит карьеру и будет проводить больше времени с семьей.

"Семья – это главное. Пора посвятить детям то время, которое тратишь на работу. Немножко заработал, голубичку посадил, она себе будет созревать, будешь ее продавать и иметь хлебушек, масло. Много не надо", – считает Александр.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что что думает соперник Усика Тайсон Фьюри про Украину.

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