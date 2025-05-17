Голосование в финале Евровидения 2025: как отдать голос за своего фаворита

В субботу, 17 мая, в городе Базель (Швейцария) состоится финал Евровидения 2025, где украинцы смогут отдать свой голос за любого участника, кроме своего. По киевскому времени начало гранд-финала состоится в 22:00.

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По правилам песенного конкурса, голосовать за участника от своей страны нельзя, но существуют способы обойти его и поддержать своего представителя. OBOZ.UA расскажет, как отдать голос за своего фаворита из Украины.

Во время объявления победителя главного песенного конкурса Европы в гранд-финале будут суммироваться оценки профессиональных жюри и голоса зрителей.

Как отдать свой голос за своего фаворита

Проголосовать в финале можно несколькими способами:

через официальное приложение "Eurovision", доступное для загрузки Android, iOS и Windows;

с помощью SMS на номер 7576, указав порядковый номер участника от 01 до 26 (стоимость составляет 8,50 грн, а максимальное количество голосов – 20).

указав порядковый номер участника от 01 до 26 (стоимость составляет 8,50 грн, а максимальное количество голосов – 20). через сайт esc vote.

Возможность голосования появится сразу перед исполнением первой песни и длится примерно до 40 минут после последнего выступления.

Важно: проголосовать за Украину с номера украинского мобильного оператор невозможно Это могут сделать только пользователи иностранных номеров.

Напомним, что Украину представляет группа Ziferblat, в финале они будут выступать под номером 7.

Ранее OBOZ.UA писал о порядке выступлений участников в финале Евровидения 2025 и их песнях.

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