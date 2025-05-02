Появились первые кадры сцены Евровидения 2025. Фото, видео

Уже 13 мая артисты из разных стран встретятся на песенном конкурсе Евровидения 2025, чтобы продемонстрировать свои композиции и сразиться за победу. Поскольку музыкальное соревнование все ближе и ближе, организаторы впервые показали, как будет выглядеть главная сцена международного шоу в швейцарском городе Базель.

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В этом году дизайнером арены стал Флориан Видер. Первые кадры сцены появились на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Арена состоит из центрального подиума, который простирается ближе к залу, что помогает создавать эффект большего привлечения аудитории к выступлениям артистов. Вокруг сцены размещена светодиодная сетка, которая обеспечивает захватывающую атмосферу.

Площадка, где представители разных стран продемонстрируют свои конкурсные композиции, расположена в арене Санкт-Якобсгалле. Она вмещает до 12400 зрителей и используется для проведения масштабных мероприятий

Стоит отметить, что тема Евровидения этого года Unity Shapes Love (Единство формирует любовь). Поэтому символом музыкального соревнования было выбрано сердце, отражающее единство и силу музыки, сближающей людей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ziferblat назвали поразительную сумму, которую Украина потратит на Евровидение в этом году.

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