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Появились первые кадры сцены Евровидения 2025. Фото, видео

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
1,1 т.
Появились первые кадры сцены Евровидения 2025. Фото, видео

Уже 13 мая артисты из разных стран встретятся на песенном конкурсе Евровидения 2025, чтобы продемонстрировать свои композиции и сразиться за победу. Поскольку музыкальное соревнование все ближе и ближе, организаторы впервые показали, как будет выглядеть главная сцена международного шоу в швейцарском городе Базель.

Видео дня

В этом году дизайнером арены стал Флориан Видер. Первые кадры сцены появились на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Video Preview

Арена состоит из центрального подиума, который простирается ближе к залу, что помогает создавать эффект большего привлечения аудитории к выступлениям артистов. Вокруг сцены размещена светодиодная сетка, которая обеспечивает захватывающую атмосферу.

Появились первые кадры сцены Евровидения 2025. Фото, видео

Площадка, где представители разных стран продемонстрируют свои конкурсные композиции, расположена в арене Санкт-Якобсгалле. Она вмещает до 12400 зрителей и используется для проведения масштабных мероприятий

Появились первые кадры сцены Евровидения 2025. Фото, видео

Стоит отметить, что тема Евровидения этого года Unity Shapes Love (Единство формирует любовь). Поэтому символом музыкального соревнования было выбрано сердце, отражающее единство и силу музыки, сближающей людей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ziferblat назвали поразительную сумму, которую Украина потратит на Евровидение в этом году.

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