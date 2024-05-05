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"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
5 минут
462
'Этот праздник о победе'. Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

Украинские звезды на Пасху, которая в этом году пришлась на 5 мая, уже похвастались своими образами после традиционного поздравления президента Владимира Зеленского с праздником. Большинство из них решили одеть вышиванки, как советовал стилист Андре Тан, и ни один не забыл показать свою пасхальную корзину и паску.

Некоторые опубликовали в соцсетях лаконичное приветствие "Христос Воскрес", а другие все же решили подойти более креативно и огласили целую речь. OBOZ.UA собрал подборку образов украинских звезд, приуроченных к этому светлому празднику.

Алексей Гнатковский

"Я убежден, что многие люди уже помыли окна к этому времени. Многие постились, не ели колбасу, не пили водку. Это очень классно на самом деле, это очень правильные вещи. Но, по-моему, это праздник не о колбасе и даже не о пасхе. Это праздник о победе, победе жизни над смертью. Самая большая ценность нашей Вселенной – это жизнь. И сегодня мы ее празднуем. Такое бурное время. Я уверен, что так же, как все христиане ждут целый год этого праздника, так же все украинцы ждут нашей Пасхи, нашей победы, нашей жизни", – сказал актер.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Супруги для себя и детей решили выбрать family look. Каждый член семьи надел синие джинсы и белую вышитую черными нитками рубашку.

"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках
"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

Григорий и Кристина Решетники

Семья Решетников также одели вышиванки, однако сам телеведущий решил прийти посвятить паски в белой классической рубашке.

"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

Лилия Ребрик

Телезвезда отметила, что в этом году на Пасху в церковь пошла не семья из четырех человек, а уже пяти.

"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

Злата Огневич

"Пусть Пасха принесет свет, радость и уют в каждый дом. Пусть каждая украинская семья в полном составе соберется за семейным столом в мирной Украине", – подписала певица свою фотоподборку с небольшой пасхальной фотосессии.

"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

София Шамия

"Мисс Украина" лаконично поздравила украинцев с праздником, а на фото предстала в патриотическом образе.

"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

Андрей Бедняков

Телеведущий встретил Пасху в горах в поселке Верховина. Он опубликовал видео из процессии освящения, а сам в то время был одет в обычную повседневную одежду.

"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

Monatik

"Христос Воскрес. С большим праздником Пасхи. Пусть в душе живет надежда и вера в светлое будущее", – подписал семейное фото Дмитрий Монатик.

"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

Наталья Денисенко

В этом году актрисе удалось отпраздновать Пасху в кругу семьи. "Мне посчастливилось быть сегодня в кругу семьи. Жаль, что не в полном объеме… Желаю нам всем истинной любви, которая светится изнутри, ничего не нуждается в замене, умеющей прощать, и дает силы жить в радости", – написала она.

"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

Мария Бурмака

Певица посетила Свято-Николаевский храм на Татарке в Киеве и поделилась в Facebook фотографиями.

"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

Максим Узол и Оля Манько

Пара тревел-блогеров отпраздновали свою Пасху во Львове, а святить куличи ходила в вышиванке и белой рубашке.

"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

Дарья Евтух

Блогерша вместе с мужем записала видео, в котором показала свою пасхальную корзину, а сама она одела богатую вышивкой рубашку.

Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко, как обычно, надел аутентичный праздничный образ и показал свое творение – паску.

"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

Юлия Бакуменко

Жена Виталия Козловского также посвятила свою пасхальную корзину, правда одна, без мужа.

"Этот праздник о победе". Украинские звезды показали свои образы на Пасху: большинство в вышитых сорочках

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