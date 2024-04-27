У Вирастюка, Скрипки и Усика – четверо, а Сергеева стала мамой пятый раз! Эти звездные родители доказали, что дети карьере – не помеха

Является ли большая семья препятствием для карьеры? Для этих многодетных знаменитостей точно нет! Воспитывать детей – это сложная работа, и многие уверены, что один-два ребенка – это предел их возможностей. Однако есть и такие, которые не остановились даже на троих.

OBOZ.UA решил поделиться подборкой не просто многодетных звездных родителей Украины, а тех, кто воспитывает четырех и более детей.

Василий Вирастюк

Недавно политик и спортсмен признался, что у него уже четверо сыновей. Младшему Владимиру исполнилось 9 месяцев. От предыдущих браков он воспитывает еще троих наследников – 20-летнего Адама, 16-летнего Олега и 8-летнего Александра. В настоящее время обладатель титула "Самый сильный человек мира" строит новые отношения и разводится с женой, которой изменил.

Александр Усик

Такой же большой семьей может похвастаться еще один известный на весь мир украинский спортсмен Александр Усик с единственной разницей: боксер воспитывает двух сыновей и двух дочерей. В январе 2024 года его семья пополнилась самой младшей девочкой, которую назвали Мария.

Старшие детки пары – дочь Елизавета (2010 года рождения), Кирилл (2013 года рождения) и на два года младший Михаил – радуются появлению на свет еще одной сестренки не меньше своих родителей.

Олег Скрипка

Еще один известный многодетный отец – музыкант и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка. Вместе с женой, с которой они в браке уже 27 лет, певец также воспитывает четырех детей: сыновей Романа и Устима (2005 и 2008 года рождения) и дочерей Олесю и Зоряну (2010 и 2012 года соответственно).

Егор Соболев

Известный политик и военнослужащий ВСУ Егор Соболев, кроме трех общих детишек со своей женой Маричкой Падалко – сына Михаила (2007 года рождения) и дочерей Марии и Екатерины (2008 и 2010 годов рождения) – имеет еще старшую дочь от предыдущего брака, которую он почти не показывает. Девочку зовут Алиса. Она родилась в 2002 году и очень похожа на своего отца.

Теперь вспомним о звездных мамах, которые воспитывают детей и продолжают активно заниматься своей карьерой. Речь идет о ведущей Валентине Хамайко и журналистке Галине Сергеевой.

Валентина Хамайко

Украинская актриса и телеведущая вместе со своим мужем-вице-президентом Федерации триатлона Украины и защитником Андреем Онистратом воспитывают четырех общих детей: дочерей Соломию и Мирославу и сыновей Михаила и Андрея.

Галина Сергеева

Журналистка из Днепра, которая уже более пяти лет работает в финской государственной телерадиокомпании Yle, где готовит новости на украинском языке и пишет о войне в Украине, недавно на своей странице в Facebook поделилась с подписчиками радостной новостью: она стала матерью в пятый раз!

"Я вам скажу, рожать пятого ребенка по эмоциям так же, как и первого и всех остальных" – призналась Галина Сергеева. Мальчика назвали Робертом. Также журналистка воспитывает трехлетних мальчиков-близнецов Павла и Григория и старших детей от первого брака – Ольгу и Артема.

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущая Иванна Онофрийчук показала новые фото с животиком. Недавно 37-летняя знаменитость сообщила радостную новость – она с мужем Алмазом ждут первенца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!