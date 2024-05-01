Андре Тан назвал лучшую одежду на Пасху: это всегда стильно и уместно

Многие украинцы в это воскресенье, 5 мая, будут праздновать Пасху, освящая корзины в церквях. Так повелось, что в этот день прихожане одевают нарядные платья, новую обувь, а в последнее время и национальную символику. Украинский дизайнер Андре Тан дал советы, какие образы на Пасху будут выглядеть стильно и уместно.

Почти обо всех из них можно сказать – изящные, непестрые и нежные. Подборками модельер поделился в Instagram.

Вышиванка

Элемент национального украинского гардероба можно носить стильно, современно и элегантно. Андре Тан назвал этот вариант "идеальным" и показал, какие невероятные образы можно создать с хлопчатобумажными платьями и рубашками разных оттенков.

Белый цвет

Белый в наряде всегда ассоциируется с чистотой, святостью, простотой и изысканностью.

"Он символизирует чистоту, обновление и новую жизнь, что делает его идеально подходящим для этого светлого праздника. Это может быть блуза или платье, но обратите внимание, чтобы они были не слишком открыты", – предостерег дизайнер.

Пастельные тона

Если хочется выбрать что-нибудь цветное, предпочтение следует отдать пастельным тонам: голубому, розовому, персиковому и мятному. Эти оттенки олицетворяют весеннее время года, делают образ легким и женственным.

Цветочный принт

Самым уместным принтом весны, как повелось, остаются цветастые узоры разных форм и размеров. Даже один такой элемент в образе придаст ему романтичность, нарядность и интересный акцент.

Пасторальный стиль

"Легкие платья из натуральных тканей, подчеркнутые талией и пышной юбкой, подарят вам чувство уюта и душевного спокойствия", – сказал Андре Тан.

Ранее OBOZ.UA писал о 7 стильных идеях маникюра на Пасху. Интегрировать этот праздник в дизайн можно по-разному: ярко изобразить его или завуалированно намекнуть.

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