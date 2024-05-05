'Свет вернется!' Зеленский нарушил традицию и поздравил с Пасхой в символической вышиванке

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил свою традицию с начала полномасштабного вторжения России и поздравил украинцев с Пасхой в светлом образе. Его вышиванка была полна символизмами, но кое-что осталось неизменным – милитарный стиль.

Воротник молочной рубашки бренда Varenyky Fashion и несколько деталей на рукавах были в пиксельной расцветке, прямо символизирующей войну. Цвет вышивки был в привычном для Владимира Зеленского стиле – милитари. Видеопоздравления со светлым праздником президент опубликовал в своих соцсетях.

Следует отметить, что поздравления с двумя Пасхами, которые украинцам пришлось пережить с начала полномасштабного вторжения, Зеленский объявлял в темных образах – военная милитари сорочка в 2022 году и темно-синяя сорочка в 2023 году.

Бренд вышиванки указывает, что "орнамент символизирует достаток и долгую счастливую жизнь". В частности, создали ее по всем сакральным правилам – без всякого узелка.

"Оберег защищает от злого взгляда недоброжелателей. Рубашка изображает наше время, украшенная военным камуфляжем", – говорится в описании вышитой рубашки с символическим названием "Владимир". Ее цена – 12500 гривен.

"Сегодня наша молитва – за всех украинцев, которые ждут этого рассвета, и непременно увидят его. Дождутся мира, правды и Бога, который вернется на выжженную землю, всеянную шрамами в виде воронок и траншей. Вернется тишиной, спокойствием, цветами вместо мин на полях. Вернется детским смехом вместо рева воздушной тревоги. Свет, который вернется на всю нашу Господом данную землю, на все территории, которые чертами временно оккупированы. Бог вернется в Мариуполь, на терриконы и на побережье морей. Так всегда было. Так точно будет", – сказал Владимир Зеленский.

Президент уверен, что преступление России не является секретом, равно как и то, что украинцы ведут справедливую борьбу. Поэтому Украина, в конце концов, должна победить.

"Мир видит это (преступления РФ. – Ред.). Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече – шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть. С Пасхой всех вас, дорогие украинцы! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – отметил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский также поздравил украинцев с Пасхой. В первую очередь он обратился ко всем защитникам страны.

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