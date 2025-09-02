Дочь Валерия Меладзе разыскивают в России: что она сделала

В России объявили в розыск 22-летнюю дочь певца Валерия Меладзе – Арину. К этому привели неуплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Исполнительное производство в отношении Арины Меладзе начала Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в РФ. Основанием для этого стало просроченное взыскание от 1 июня, пишет росмедиа.

Тогда девушка, управляя своим красным Mercedes GLA, превысила скорость и получила штраф в размере 750 рублей (225 гривен). Поскольку он остался неуплаченным, ФССП внесла Арину в перечень лиц, которых необходимо разыскать.

При этом история нарушений у дочери артиста тянется не первый год. Согласно данным российских медиа, Арина Меладзе является ярой нарушительницей правил дорожного движения. На ее счету уже 153 штрафа на общую сумму около 123 тысячи рублей (почти 34 тысячи гривен). В настоящее время остаются не погашенными еще шесть штрафов – в сумме 4 500 рублей (1350 гривен).

Где сейчас и какую политическую позицию занимает Валерий Меладзе

После начала полномасштабного вторжения России в Украину грузинский певец Валерий Меладзе вместе с семьей покинул территорию РФ и перебрался в Испанию. Этот переезд многие восприняли как молчаливый знак протеста против агрессии, однако артист ни разу не выступил с прямым осуждением действий Кремля. С тех пор он живет в Европе, не гастролирует в России, не дает комментариев на политические темы и старается держаться в стороне от любых громких заявлений.

Однако его неоднократно замечали в Москве – несмотря на риски и враждебность части общества. В частности, он приезжал на день рождения внука, посещал родственников и даже наведывался на могилу отца. Все такие визиты проходят без афиширования и под охраной.

Публичной позиции относительно войны в Украине Валерий Меладзе так и не озвучил. Известным стал лишь случай, когда во время концерта он едва слышно ответил "Героям слава" на возглас из зала "Слава Украине!", чем вызвал волну критики российских пропагандистов. Несмотря на это, в 2023 году артист уплатил налоговый долг в РФ в размере 1,8 млн рублей, что также вызвало споры вокруг его позиции.

Сейчас певец готовится к большому мировому турне – в 2025 году он планирует более 70 концертов в странах Европы и в США. Выступлений в России в графике нет.

