'Зачем врать себе и другим?' Актриса Светлицкая призналась, что тайком слушает Меладзе, и назвала причину: ведущий с ругательством ее пристыдил

Украинская актриса Елена Светлицкая неожиданно призналась, что время от времени слушает российского певца Валерия Меладзе. Однако она понимает, что это признание может повлечь негативную реакцию в обществе.

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На ее слова ведущий интервью "Слава+" – Слава Демин – отреагировал остро, подчеркнув, что даже одно прослушивание имеет финансовые последствия, которые могут идти на финансирование войны. Тогда актриса сообщила, что это понимает и что слушала песню Валерия Меладзе всего один раз.

В то же время неизвестно, действительно ли это была песня Валерия Меладзе, а не группы "ВИА Гра", которой раньше занимался его брат-композитор Константин Меладзе. Актриса только назвала фамилию братьев и рассказала, что когда-то увлекалась достоянием "ВИА Гры" и хотела стать одной из трех.

"Есть некоторые песни Меладзе на русском языке, которые я вспоминаю, и мне хочется их спеть. Я могу тихонько, пока никто не видит, послушать. Извините, пожалуйста. Просто я когда-то очень хотела петь в "ВИА Гре", – призналась Елена Светлицкая.

На это ведущий сразу отреагировал критически, спросив, осознает ли она последствия такого выбора. Светлицкая призналась, что понимает риски, но эмоции порой одерживают верх. Однако, когда Слава Демин спросил, сожалеет ли она о своих словах, актриса ответила решительно: "Нет, не жалею. Это я. Зачем врать себе и другим?"

Дальнейшая часть разговора затронула важный вопрос: понимает ли актриса, что даже единичное прослушивание музыки российских исполнителей – это финансовая поддержка российской индустрии.

"Даже если ты однажды послушала песню российского артиста, ты осознаешь, что монетизация из Украины в Россию идет? И даже твое одно прослушивание, оно идет в Россию этому артисту. Этот артист платит налоги потом с этой монетизации. С налогов идут деньги на ракеты и дроны, которые летят.

Однако актриса пыталась оправдать свой выбор ностальгией: "Один раз я могу послушать. Ностальгия накатила на меня".

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Светлицкая объявила о разводе после 10 лет брака и показала счастливое совместное фото с ЗАГСа.

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