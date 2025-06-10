Появилось редкое фото непубличного Валерия Меладзе в Москве: почему 'молчун' вернулся в Россию

Певец грузинского происхождения Валерий Меладзе, который замалчивает террористическую войну в Украине, неожиданно засветился в Москве. Еще в 2022 году артист выехал из России, поэтому с тех пор не дает там концерты и почти не появляется в публичном пространстве, однако все же время от времени посещает страну-агрессора, чтобы побыть с семьей.

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Дело в том, что 10 июня внуку исполнителя, Георгию, исполнился один год, поэтому этот важный день он провел в кругу семьи. На просторах российских пабликов появилась редкая фотография, на которой можно увидеть певца в компании средней дочери Софии и ее сына.

Валерий Меладзе вообще старается не пропускать важные события в жизни мальчика. Как отмечают росмедиа, артист-"молчун" прилетал в Москву, когда его наследница стала мамой, а также присутствовал на крестинах внука.

Стоит отметить, что Валерия Меладзе замечали в России и в начале этого года. Вероятно, в страну-агрессора исполнитель прибыл, чтобы наведаться на кладбище к могиле отца – Шоты Меладзе – который умер в 2024-м. По информации, появившейся в росмедиа, тогда артист приезжал в гости к матери и еще нескольким родственникам, однако пребывание в РФ пытался держать максимально засекреченным. Певец-"молчун" передвигался по Москве кортежем тонированных внедорожников, а во время всех прогулок его сопровождала охрана.

Похоже, о своей безопасности Валерий Меладзе заботится не просто так, ведь после 24 февраля 2022 года его "отменили" в России. Дело в том, что исполнитель ни разу не высказал четкой позиции относительно полномасштабного вторжения, более того, уехал в Испанию. Однако поступки певца показывают, что он не так то и против финансировать страну-агрессора, которая чуть ли не ежедневно убивает украинцев. В 2023 году он погасил долг на сумму 1,8 миллионов рублей в налоговой службе России после масштабного ракетного удара по Украине.

Но такой поступок Меладзе не помог ему "отбелить" репутацию перед россиянами. В том же году во время одного из своих выступлений артист пообщался с фанатом, который сказал ему: "Слава Украине!". Услышав это, "молчун" убрал микрофон в сторону, но тихо произнес: "Героям слава".

Похоже, артист старается оставаться хорошим как для россиян, так и украинцев. Валерий Меладзе назвал граждан обеих стран "близкими народами" и заявил, что не хочет никому угождать.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что братья Меладзе засветились в компании Левы из "Би-2", который называет россиян убийцами и помогает ВСУ.

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