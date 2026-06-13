Дети Степана Гиги показали, как выглядит его могила во Львове через полгода после смерти. Видео

В пятницу, 12 июня, прошло полгода с тех пор, как народный артист Украины Степан Гига ушел из жизни. В тот день дети легендарного исполнителя Квитослава и Степан Гига-младший, а также другие родственники посетили его могилу на Лычаковском кладбище во Львове и показали, как она выглядит сейчас.

Видео дня

На видео, которое появилось в stories на Instagram-странице покойного певца, видно, что за его местом захоронения очень тщательно ухаживают. Могила знаменитости усыпана большим количеством цветов и свечей.

На месте, где покоится Степан Гига, пока не установлен памятник. Там размещен деревянный крест и несколько фотографий артиста, где он позировал с широкой улыбкой.

Напомним, что об ухудшении состояния здоровья Степана Гиги стало известно в ноябре прошлого года. Тогда в официальных соцсетях исполнителя сообщили, что он перенес срочное оперативное вмешательство, после которого находился в тяжелом, но стабильном состоянии. В ближайшем окружении артиста не давали никаких комментариев относительно характера его заболевания, тогда как блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на собственные источники, говорил: состояние Гиги осложнилось на фоне сахарного диабета, из-за чего медикам даже пришлось прибегнуть к ампутации.

Врачи до последнего боролись за жизнь певца, но, к сожалению, спасти его не удалось. Сердце Степана Гиги остановилось 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет. Только после трагедии дети знаменитости сообщили: все слухи о сахарном диабете их отца соответствовали действительности, однако на серьезное ухудшение его состояния повлияла еще и инфекция.

Степана Гигу проводили в последний путь 15 декабря. Проститься с артистом пришли родные, друзья, коллеги по сцене и многочисленные львовяне, для которых его творчество было важной частью украинской эстрады. Похоронили певца на Лычаковском кладбище, как он и завещал.

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