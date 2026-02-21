Боролись два с половиной месяца: дети Степана Гиги впервые назвали официальную причину смерти артиста

Дети народного артиста Украины Степана Гиги – Квитослава и Степан-младший – раскрыли болезнь, которая забрала жизнь их звездного отца. Оказалось, что все слухи о сахарном диабете певца соответствовали действительности, однако на серьезное ухудшение его состояния повлияла еще и инфекция.

Как поделилась Квитослава Гига, исполнитель боролся за жизнь более двух месяцев, но, к сожалению, организм не справился с недугом. О подробностях трагедии дети покойной знаменитости рассказали в проекте "Наодинці".

"Сахарный диабет сыграл решающую роль и инфекция, с которой, к сожалению, не смог справиться организм. Мы боролись два с половиной месяца. Мы пытались, но произошло то, что произошло. Тяжело говорить и вспоминать. До сих пор не верится, что мы не смогли побороть эту болезнь", – сказала дочь исполнителя.

По словам Квитославы Гиги, она никак не комментировала болезнь отца в публичном пространстве, ведь в то сложное время просто закрылась в себе. Дети Степана Гиги до последнего находились с ним рядом в больнице, много общались и даже обсуждали планы на дальнейшее развитие его карьеры.

"Последний наш разговор был длинным. Мы связались по видео и он сказал, что надо работать дальше, надо поехать на студию, что-то доделать. Есть песни, которые не успели выйти при его жизни. Мы их дорабатываем. Он говорил, что подлечится и все будет хорошо", – поделился Степан Гига-младший.

Семья народного артиста Украины до последнего верила, что он сможет справиться с недугом. Дети Степана Гиги заметили, что он никогда не терял позитивного настроя и даже в тот период, когда болезнь уже давала о себе знать, выходил на сцену. Исполнитель очень любил свою аудиторию, но во время последних концертов был вынужден брать с собой стул, поскольку чувствовал себя уже не так хорошо.

Но все же болезнь взяла верх. Как вспомнили Квитослава и Степан-младший, во время очередного посещения отца в больнице медики попросили их выйти из палаты. В тот день, 12 декабря 2025 года, сердце Степана Гиги остановилось в возрасте 66 лет.

