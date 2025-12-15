Гроб несли под трембиты, сотни людей образовали 'коридор': как проходит прощание со Степаном Гигой

15 декабря во Львове проходит прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой, который умер в пятницу, 12 декабря. Город проводит музыканта в последний путь с общегородской церемонией и захоронением на Лычаковском кладбище.

Чин похорон начался в 14:00 в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла. В храм гроб с артистом заносили под звуки трембит, а сотни людей образовали живой "коридор", провожая Степана Гигу аплодисментами и молитвой.

Во время заупокойной службы в храме прозвучала "Вечная память". Проститься с артистом пришли родные, друзья, коллеги по сцене и многочисленные львовяне, для которых творчество Гиги было важной частью украинской эстрады.

Из Гарнизонного храма артиста провожали бурными аплодисментами.

После службы в храме в 15:00 в центре города, на площади Рынок, состоялось общегородское прощание. Там желающие могут отдать дань уважения певцу перед его последней дорогой.

Когда кортеж остановился перед Ратушей, к нему вышел мэр Львова Андрей Садовый и сурмач, который сыграл "Яворину" Степана Гиги.

В дальнейшем кортеж поехал в сторону Лычаковского кладбища, а за ним военный оркестр и все желающие провести легендарного артиста в последний путь.

OBOZ.UA писал накануне, 14 декабря, что в Гарнизонном храме состоялся парастас по Степану Гиге. Прощание длилось с 16:00 до 23:00, и в течение этого времени в храм непрерывно приходили люди.

Организатор концертов Павел, который неоднократно сотрудничал с певцом, вспоминает, что Степан Гига стремился прежде всего делиться музыкой с людьми. По его словам, артист не гнался за деньгами или внешней славой, а хотел, чтобы его песни были услышаны.

Похоронят Степана Гигу на Лычаковском кладбище, на 75-м поле. Как сообщал ранее городской голова Львова Андрей Садовый, именно таким было последнее желание артиста.

