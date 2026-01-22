Огромные букеты и стоптанный снег: как сейчас выглядит 'одна из самых дорогих могил' на Байковом кладбище, где покоится Кравчук

10 мая 2022 года отошел в вечность первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Государственного деятеля, который сделал весомый вклад в развитие нашей страны, похоронили на центральной аллее Байкового кладбища, а его могилу до сих пор посещает немало людей.

На видео, которое появилось на YouTube-канале Винтажного блогера, можно увидеть, что монумент политика услано большим количеством красивых цветов, а снег вокруг почти полностью истоптан. Белый памятник, который считается "одним из самых дорогих" на кладбище, контрастирует с яркими букетами, что придает могиле особое величие.

Монумент был изготовлен из белого мрамора, который привезли из Италии. На нем изобразили объемное лицо Леонида Кравчука, под которым разместили веточку калины.

Официальное открытие мемориала первому президенту Украины состоялось 9 января 2024 года при содействии фонда братьев Суркисов. Церемонию посетили близкие и друзья государственного деятеля, а также несколько политиков. Тогда на могиле установили сине-желтые флаги и большие букеты цветов.

Однако такой величественный вид место захоронения Леонида Кравчука имело далеко не всегда. В конце 2023 года журналисты посетили Байковое кладбище и сделали довольно печальные кадры. Тогда на могиле государственного деятеля не был установлен даже крест, а его фотография испортилась и потрескалась с течением времени.

Как ранее писал OBOZ.UA, хотя Леонид Кравчук и был публичным человеком из-за своей политической карьеры, его семья всегда держалась подальше от внимания общественности. Первый президент Украины почти не выходил в свет вместе с женой и редко упоминал о ней в интервью. Такое поведение политика становилось поводом для появления различных сплетен, в частности о том, что он имел "тайного сына" от помощницы Оксаны Сибирцевой. Подробнее о семье Кравчука читайте в нашем материале.

