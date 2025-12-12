Народный артист Украины Степан Гига умер в 66 лет. В ноябре этого года стало известно, что певца госпитализировали и срочно прооперировали. Он был в крайне тяжелом состоянии.

Видео дня

Позже появились слухи, что исполнитель пережил ампутацию конечности. Трагическую новость сообщил львовский хор "Гомон" на своей странице в Instagram.

"Сегодня нас покинул настоящий мэтр украинской эстрады – Степан Гига. Для хора "Гомін" эта потеря ощущается по-особенному. Его легендарный хит "Цей сон" стал для нас судьбоносным. Исполняя эту песню, мы почувствовали невероятную энергию и любовь тысяч слушателей, которые пели ее вместе с нами в залах и миллионами просматривали в соцсетях. Спасибо вам, маэстро, за музыку, которая объединяет поколения и жанры", – говорится в сообщении.

Блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на собственные источники, рассказывал, что Степан Гига попал в больницу с неназванным заболеванием, однако его состояние осложнилось на фоне сахарного диабета. Из-за этого врачам пришлось прибегнуть к ампутации, чтобы спасти жизнь артиста.

Семья исполнителя не давала официальных комментариев относительно характера заболевания звезды. В то же время его представители призвали не верить сплетням.

Отметим, 19 ноября на официальной странице певца в Instagram появилось сообщение о срочной операции. Там говорилось, что Гига находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Причин хирургического вмешательства тогда не раскрывали. Все предстоящие концерты артиста были отменены, в том числе и выступление в киевском Дворце спорта, запланированное на 29 ноября.

Концертный директор Степана Гиги Петр Добромильский информировал, что певец находится в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением врачей. По его словам, на тот момент артист был в сознании, рядом с ним находились дети.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как жил Степан Гига до внезапной госпитализации и жаловался ли он когда-то на здоровье. Большую часть своей жизни артист посвятил сцене и был искренне доволен тем, что не имел времени на отдых от любимой работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!