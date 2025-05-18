'Настоящая королева'. Самая старшая участница Евровидения 2025 взлетела над сценой и ошеломила зажигательными танцами: сколько ей лет

В финале Евровидения 2025Польшу представила исполнительница Юстина Стечковская с песней Gaja. 52-летняя артистка – самая старшая участница конкурса в этом году – в прямом смысле взлетела над сценой во время динамичной и зрелищной постановки.

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Певица признавалась на пресс-конференции, что подобрать подходящую для Евровидения песню помогла невеста ее сына. Выбор оказался удачным – в итоге Gaja услышали на сцене швейцарского Базеле под номером 15. Мероприятие в Украине транслирует онлайн вещатель "Суспільне".

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Стечковская принимает участие в этом состязании во второй раз. Ее дебют на Евровидении состоялся в 1995 году; тогда она заняла 18-е место. Кстати, в 2024-м она тоже боролась за право представлять Польшу, но в нацотборе вышла только на вторую строчку, уступив артистке LUNA.

Даты проведения полуфиналов в этом году совпали таким образом, что во второй раз на сцену Евровидения Стечковская вышла ровно 30 лет спустя.

Певица имеет почти четыре октавы диапазона. Она не только вокалистка, но и скрипачка, композитор, автор песен, актриса и фотограф. На счету у Стечковской 19 студийных альбомов, более 200 песен и более 3 тысяч концертов.

17 мая в Базеле представительница Польши исполнила песню, название которой отсылает слушателя к греческой богине Гее – олицетворение Земли, матери всего живого. Gaja отличается довольно драматичной аранжировкой и является сочетанием польского и английского языков.

Текст переплетает мифологические мотивы с личными переживаниями лирической героини, изображая образ сильной матери-природы и призывая к гармонии с окружающим миром. Окончание композиции – это польско-славянские мантры, которые используются в духовных практиках.

Сценическая постановка Стечковской была самой танцевальной, а также самой сложной среди всех финалистов Евровидения 2025.

В одном из трюков артистке пришлось висеть на руках без какой-либо страховки и одновременно петь. Когда Стечковская вернулась назад на сцену, ей пришлось вовремя освободиться от веревок, чтобы подбежать к танцорам и продолжить выступление. Со всеми задачами она справилась на отлично.

"Вот это настоящая королева!" "В польском номере был прекрасный колорит и аэробная программа. В моей пятерке лучших", "Давно пора, чтобы женщина за 50 исполнила свой номер на Евровидении!" – отреагировали на выступление еврофаны.

Как писал OBOZ.UA, ранее Юстина Стечковская поделилась трогательной историей помощи украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Польская певица заявила, что не воспринимала этих людей как гостей или переселенцев – они стали частью ее жизни и семьи.

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