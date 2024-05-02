Букмекеры повысили ставки на победу Украины после второй репетиции Евровидения 2024. Таблица

После старта репетиций в Malmö Arena в Швеции букмекерские ставки Евровидения 2024 изменились в пользу Украины. Певицы аlyona аlyona & Jerry Heil, около двух недель занимавшие пятую строчку, наконец поднялись выше.

Сейчас участникам из Украины прогнозируют четвертое место, но если положительная динамика продолжится, артистки могут войти в тройку лидеров. Актуальную ситуацию можно отслеживать на сайте Eurovision World.

В настоящее время вокалист из Швейцарии Nemo имеет больше всех шансов на победу – 23% – и удерживает этот показатель уже месяц. Больше о неординарном конкурсанте, сделавшем кавер на трек alyona alyona и Jerry Heil – читайте в материале.

Второе место с небольшим отрывом от лидера прогнозируют представителю Хорватии Бэйби Лазанье. В своей стране артиста могли не допустить к Нацотбору, но он поразил весь мир и имеет неплохие шансы на победу – 20%.

Замыкает тройку лидеров Анджелина Манго с песней "La noia". За последние 8 лет она станет первой женщиной среди представителей Италии на песенном конкурсе. У итальянки есть 12% шансов на победу, а у украинок – 10%.

Шансы Украины начали резко расти после второй репетиции их номера и анонса о сотрудничестве с режиссером Таней Муиньо. В сети уже появились фото со сцены и предположения, что в выступлении используются спецэффекты, похожие на фосфорные снаряды.

Ранее OBOZ.UA писал, что самая популярная британская букмекерская контора сделала ставки относительно победителя Евровидения 2024 года.

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