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Букмекеры повысили ставки на победу Украины после второй репетиции Евровидения 2024. Таблица

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
1,3 т.
Букмекеры повысили ставки на победу Украины после второй репетиции Евровидения 2024. Таблица

После старта репетиций в Malmö Arena в Швеции букмекерские ставки Евровидения 2024 изменились в пользу Украины. Певицы аlyona аlyona & Jerry Heil, около двух недель занимавшие пятую строчку, наконец поднялись выше.

Сейчас участникам из Украины прогнозируют четвертое место, но если положительная динамика продолжится, артистки могут войти в тройку лидеров. Актуальную ситуацию можно отслеживать на сайте Eurovision World.

Букмекеры повысили ставки на победу Украины после второй репетиции Евровидения 2024. Таблица

В настоящее время вокалист из Швейцарии Nemo имеет больше всех шансов на победу – 23% – и удерживает этот показатель уже месяц. Больше о неординарном конкурсанте, сделавшем кавер на трек alyona alyona и Jerry Heil – читайте в материале.

Второе место с небольшим отрывом от лидера прогнозируют представителю Хорватии Бэйби Лазанье. В своей стране артиста могли не допустить к Нацотбору, но он поразил весь мир и имеет неплохие шансы на победу – 20%.

Замыкает тройку лидеров Анджелина Манго с песней "La noia". За последние 8 лет она станет первой женщиной среди представителей Италии на песенном конкурсе. У итальянки есть 12% шансов на победу, а у украинок – 10%.

Шансы Украины начали резко расти после второй репетиции их номера и анонса о сотрудничестве с режиссером Таней Муиньо. В сети уже появились фото со сцены и предположения, что в выступлении используются спецэффекты, похожие на фосфорные снаряды.

Букмекеры повысили ставки на победу Украины после второй репетиции Евровидения 2024. Таблица
Букмекеры повысили ставки на победу Украины после второй репетиции Евровидения 2024. Таблица

Ранее OBOZ.UA писал, что самая популярная британская букмекерская контора сделала ставки относительно победителя Евровидения 2024 года.

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