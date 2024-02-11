Италию на Евровидении-2024 впервые за 8 лет представит женщина: Анджелина Манго уже обошла украинок в рейтинге еврофанов

Победительницей 74-го итальянского Фестиваля в Сан-Ремо стала 22-летняя Анджелина Манго с песней "La noia". Традиционно первое место фестиваля будет представлять Италию на песенном конкурсе "Евровидение".

Этот год не стал исключением: на пресс-конференции после суперфинала в Сан-Ремо Манго согласилась принять участие в "Евровидении-2024". Об этом сообщает Eurovision World. Однако, по состоянию на 11 февраля, итальянка еще не подписала официальное соглашение.

Фестиваль в Сан-Ремо 2024

На сцене традиционного итальянского фестиваля певица исполнила песню "La noia", которая переводится как "скука". Баллы выставляют по телеголосованию зрителей и теле- и радио-жюри.

По результатам Анджелина Манго получила самый высокий процент – 40%, хотя еврофаны отдали ей всего 16%.

На пресс-конференции артистка официально подтвердила свое участие на "Евровидении-2024", которое пройдет в Мальме, Швеция. Интересно, что за последние 8 лет она станет первой женщиной среди представителей Италии на песенном конкурсе.

Еврофаны в восторге от Манго

Вскоре после победы Анджелина возглавила рейтинг фанатов "Евровидения-2024" в приложении "My Eurovision Scoreboard", обогнав украинок. Дуэт alyona alona и Jerry Heil находится на втором месте с разницей с Манго в почти 2 тысячи баллов.

Между тем букмекеры все же ставят Украину во главу с шансом на победу в 19%. Здесь Италия закрывает тройку лидеров – шанс на победу Анджелины составляет 7%.

Что известно о представительнице Италии на "Евровидении-2024"

22-летняя Анджелина Манго – итальянская певица, автор песен родом из Маратеи, Базиликата, Италия. С малых лет девушка росла в окружении музыки, поскольку ее родители были музыкантами.

Повзрослев, она научилась играть на гитаре, фортепиано и, конечно, петь. Переехав в Милан после смерти отца, она решила продолжить свою учебу, а также создать группу со своим братом: она пела, он играл на барабанах.

Что касается ее карьеры, Манго активно работает в музыкальной индустрии с 2020 года. 2022 и 2023 годы были для нее очень успешными. Она подписала контракт с Sony Music и стала работать вместе с продюсерами.

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