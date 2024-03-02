Что известно о главном конкуренте Украины на Евровидении 2024 и как 'аутсайдер' Бэйби Лазанья неожиданно стал звездой Хорватии

Хорватский певец Baby Lasagna (Бейби Лазанья), он же Марко Пуришич, являющийся главным конкурентом украинок alyona alyona и Jerry Heil в рейтинге букмекеров Евровидения-2024, вообще не должен принимать участие в Нацотборе своей страны. Так сложилось, что артиста, разрывающего чарты, присмотрели на роль дублера, и замена одному из конкурсантов таки понадобилась.

Образ эпатажного исполнителя в цепях, с макияжем и блестками, за которым еврофаны имели возможность наблюдать в финале хорватского конкурса, на самом деле не присущ звезде. OBOZ.UA решил рассказать подробнее, что о нем известно и как выглядит Бейби Лазанья за кулисами.

Он не впервые пытается попасть на Евровидение

Немногие помнят, однако в 2019 году певец уже участвовал в Нацотборе Хорватии в составе рок-группы Manntra с песней In the Shadows. Набрав 12 баллов, коллектив оказался на четвертом месте и не поехал на международное шоу.

Почему выбрал такой псевдоним

Марк Пуришич взял себе аппетитный концертный псевдоним в октябре 2023 года, когда вышел его дебютный сингл IG Boi. Назваться в честь итальянского блюда он решил, когда искал рынок, чтобы купить воду и принять таблетку от головной боли.

"Вдруг я подумал о детской лазанье, хотя я не большой поклонник лазаньи. Я ем ее три-четыре раза в год. Если бы меня назвали в честь еды, которую я предпочитаю, то я должен быть Бейби Пицца", – шутил артист.

Бэйби Лазанья не поразил жюри

Выбирая участников Нацотбора, жюри Хорватии предпочло 25 других конкурсных заявок, а Бейби Лазанью оставили за кулисами на случай, если кто-то из певцов не сможет выйти на сцену. Так и вышло.

Певица Zsa Zsa не приняла участие в шоу, поэтому ее заменил 28-летний артист, на которого не делали ставки, и очень зря. Выступление звезды "порвало" не только внутреннюю, но и иностранную аудиторию. Он получил самые высокие баллы от международного жюри и уже поднялся на вторую строчку рейтинга букмекеров.

Как выглядит в жизни

Посмотрев на белокурого певца с блестящим макияжем, цепями на костюме и белыми рукавами-фонарями, трудно представить, что у этого рокера совсем другой образ.

"Тоннели" в ушах, короткие, черные волосы и жуткие тату на теле – именно таким его привыкли видеть старые фанаты. Артист вдохновлялся творчеством немецких рок-легенд Rammstein и Electric Callboy, привыкших создавать тяжелую музыку.

Бейби Лазанья курит, часто делает атмосферные, мрачные фото, но вместе с тем не отказывается от макияжа и экспериментов.

Его песня может ошибочно показаться веселой и шутливой, но на самом деле она вдохновлена массовой эмиграцией молодежи из Хорватии. В свое время артист тоже это пережил, ища лучшей жизни в Германии.

Как писал OBOZ.UA, Польша определилась со своим представителем на Евровидении-2024. Защищать честь страны на международной музыкальной арене в Мальме, Швеция, представился случай 24-летней певице и танцовщице LUNA с треком The Tower. Впрочем, такая перспектива понравилась далеко всем полякам, поэтому они выражают свое возмущение относительно результатов Нацотбора.

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