Кто выиграет Евровидение 2024: самая популярная британская букмекерская контора сделала ставки

Самая популярная букмекерская контора в Великобритании Oddschecker опубликовала ставки людей по всему миру на победителя песенного конкурса Евровидение-2024. Первенство все еще у Швейцарии, которая возглавляет букмекерский список еще с 1 апреля и на официальном сайте Eurovision World. Страну будет представлять певец Nemo с песней The Code.

Швейцария имеет наибольшие коэффициенты на победу, но одновременно результаты ставок указывают на то, что немало людей не прогнозирует им хрустальный микрофон. За ожесточенной "борьбой" букмекерских ставок можно следить на сайте Oddschecker.

Украина все еще не выпала из топ-5 стран с наибольшими ставками. В пятерку потенциальных победителей попали:

Швейцария;

Хорватия;

Нидерланды;

Италия;

Украина.

Из топ-10 можно ознакомиться в табличке ниже:

Напомним, на официальной странице Евровидения Украина сейчас занимает 5 место в рейтинге букмекерских ставок с шансом на победу в 6%. Представит нашу страну дуэт alyona alyona и Jerry Heil. Шансы Украины каждый раз уменьшаются, о чем свидетельствует, по состоянию на время написания материала, резкое падение с 4 места с 9% до 5 места с 6%.

Впрочем, в рейтинге опустилась не только Украина. Еще 18 апреля Италия закрывала тройку лидеров с 12%, а на следующий день сместилась на 4 строчку и сейчас имеет 11% вероятности получить хрустальный микрофон.

Группе Joost Klein, которая будет представлять Нидерланды, букмекеры устроили "американские горки", благодаря которым певцы продвинулись вперед в рейтинге и закрепились на 3 месте.

В частности, Хорватия все еще твердо держится за свое "серебро", а с последней недели наращивает шансы на победу – с 16 апреля они увеличились на 1% до 18%.

Ранее OBOZ.UA писал, кому из участников первого полуфинала букмекеры прогнозируют "зеленый билет" в гранд-финал Евровидения-2024. Украина и Хорватия имеют одинаковые результаты.

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