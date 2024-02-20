Букмекеры обновили ставки на Евровидение-2024: у Украины новый конкурент, а в топ-3 неожиданно попал Израиль

Все яснее становится финальный прогноз букмекеров на Евровидение-2024, которое состоится уже в мае этого года. Чем больше стран объявляют своих участников и песни, тем сильнее меняется текущий рейтинг. После последнего обновления стало ясно, что еврофаны ставят на то, что Израиль займет одну из самых высоких ступеней.

Сейчас Украина до сих пор удерживает первенство с 18% шансов на победу. Ситуацию в реальном времени можно отслеживать на сайте.

Изменения коснулись участника из Великобритании, который до этого был главным конкурентом Jerry Heil и alyona alyona. Он опустился со второго на четвертое место, уступив Италие.

У Анджелины Манго с песней "La noia" есть 8% шансов на победу. Ее выбрали чуть больше недели назад, но выступление вокалистки собрало уже несколько миллионов просмотров.

На третьем месте неожиданно оказался Израиль, набрав 6% за короткий срок. Это делает конкурсантку Эден Голан, которая выступит с песней" October rain", одной из главных конкуренток Украины.

Кстати, выбор песни для израильской исполнительницы несколько задержался из-за требований европейского вещателя.

Как известно, Эден Голан имеет украинские корни по маминой линии, но прожила почти всю жизнь в Москве. Певица в детстве выступала в оккупированном Крыму с Нюшей.

Как писал OBOZ.UA, от Украины на Евровидение-2024 поедет дуэт Jerry Heil и alyona alyona. Среди жюри едва не разгорелась ссора во время Нацотбора из-за песни "Teresa & Maria". Судьи волнуются, воспримут ли лояльно другие страны религиозную тематику трека. О чем их песня – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!