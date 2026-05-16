Китайское предупреждение о конфликте из-за Тайваня и тревожный 'общий язык' по Украине: что показала встреча Трампа и Си в Пекине. Интервью с Шамшуром

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине показала главную проблему американо-китайских отношений: несмотря на торжественные церемонии, взаимные комплименты и заявления об "исторической встрече", стороны фактически говорили о разном. Трамп пытался продемонстрировать успех, стабильность и способность договариваться с Китаем на фоне торговой и политической конфронтации. Си Цзиньпин, наоборот, использовал саммит для жесткого политического сигнала: вопрос Тайваня становится центральной точкой потенциального конфликта между двумя сверхдержавами. Для китайской дипломатии, традиционно избегающей открыто жестких формулировок, такое заявление стало почти демонстративным. Особенно на фоне того, что сам Белый дом после переговоров вообще избегал темы Тайваня.

В Пекине Си показывал силу, статус и долгосрочную уверенность. Тогда как Трамп в присущем стиле больше концентрировался на телевизионной картинке и символизме "успешной дипломатии". Не случайно китайцы организовали Трампу максимально теплый прием – власти КНР поняли, насколько важны для американского президента личное отношение, атмосфера уважения и демонстративное внимание. При этом за красивыми кадрами не появилось главного – конкретных прорывных договоренностей. Не было большого торгового соглашения, не было общей позиции и серьезных решений по Ирану или Ормузскому проливу. Даже широко анонсированные экономические результаты оказались значительно скромнее ожиданий. В целом, главный вывод саммита заключается в том, что Китай все увереннее ведет себя как равный США центр силы – государство, которое прямо предупреждает о своих глобальных интересах и, что самое главное, о последствиях их игнорирования.

Своими мыслями по этому и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

– В Пекине состоялись переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Несмотря на позитивные заявления, стороны продемонстрировали разное видение отношений между США и Китаем. Западные СМИ считают, что Трамп остался почти без результатов, тогда как Си усилил свои позиции. Особенно жестко Китай очертил позицию по Тайваню, намекнув на риск конфликта.

– Сейчас можно говорить только о впечатлениях, потому что только теперь становится более-менее понятно, о чем говорили и как говорили: действительно, визит прошел преимущественно под диктовку китайской стороны. Я хотел бы обратить внимание прежде всего на то, что Си с самого начала этого спектакля очертил рамки, в которых он готов общаться с Трампом и американской стороной, когда сказал, что главный, центральный вопрос – вопрос Тайваня. То есть он показал, что готов и хочет разговаривать с американской стороной на равных. Есть уже такие "красные линии" и центральный, принципиальный для него вопрос – Тайвань. И здесь позиция китайской стороны будет неизменной.

Вместе с тем чувствовалось, что обе стороны пытаются создать такую, я бы сказал, иллюзию нового этапа в двусторонних отношениях. Этапа, который определяется попыткой договориться, создать нормальные рамки для дальнейшего если не сосуществования, то по крайней мере для какого-то взаимодействия между двумя государствами. И если посмотреть даже на Трампа, как он себя вел на борту самолета – это был, конечно, Трамп с хамством в отношении журналистов, с поражениями в виде побед, то есть, как всегда, очень наступательный, очень агрессивный, очень энергичный. То в Китае, если понаблюдать за тем, что было показано, он вел себя очень вежливо, все время расхваливал прием. И было заметно, что ему были приятны эти мальчики и девочки с флагами, посещение шикарных залов, подобных тем, которые он хочет сделать в Белом доме. Все это ему было приятно, и он играл в эту игру, держал за руку, говорил, очевидно, приятные вещи. И, что характерно для Трампа, пытался если не свести все к межличностным отношениям, то по крайней мере интерпретировать через эту призму. То есть он говорил, что Си – это необыкновенный лидер, он много сделал для Китая, что Трамп его очень уважает.

То есть, на смену действиям и поведению, которые соответствуют логике противостояния великих держав, приходит логика и философия Трампа – пытаться договориться. И прежде всего, если брать Китай, договориться по вопросам экономическим и до минимума свести или вовсе прекратить даже думать о возможном силовом противостоянии. В целом такое впечатление, что действительно инициатива была на стороне китайской стороны, а те договоренности, которые Трамп рассчитывал привезти, чтобы показать избирателям, остались лишь потенциальными.

Вроде бы есть договоренности по продаже американских товаров, закупке, в частности, "Боингов", соевых бобов, но опять же без конкретики и непонятно, как это будет выглядеть, потому что подобные заявления были и во время предыдущего визита, которые, как известно, пока что закончились ничем. И очень важно также отметить, что, мне кажется, обсуждались именно те вопросы, которые хотела обсудить китайская сторона. В частности, Трамп на борту самолета признал, что вопрос тарифов вообще не обсуждался. А это, как говорится, совершенно непонятно и даже для Трампа скандально, потому что речь идет о ключевых экономических и торговых интересах США.

– Можем ли мы констатировать, учитывая результаты, что Китай уже позиционирует себя как равный по силе Соединенным Штатам? Вопросы рассматривались преимущественно те, которые были нужны Си. Так, китайцы дали обещания Трампу приобрести 200 "Боингов", хотя собирались 500. Что касается редкоземельных металлов, одна из болезненных тем для США, то никаких заявлений о договоренностях не было, хотя предварительно якобы планировалось, что этот вопрос будет определенным образом решен.

– И даже это не конкретизировано, это пока что в воздухе. Безусловно, Си чувствовал себя очень уверенно, и это также было заметно. Со стороны Си это была такая уверенность: "вот здесь я хозяин, я хозяин, вы меня будете слушать". И в то же время нехарактерное поведение Трампа – такое, чтобы он делал все для того, чтобы не испортить атмосферу и говорить приятные вещи. Это, опять же, абсолютно нетипично и даже противоречит привычному поведению Трампа. И очень характерно, что в своих первых заявлениях Си упомянул о "ловушке Фукидида" – когда взаимодействие между поднимающимся государством и государством, находящимся в состоянии постепенного упадка, может привести или приводит к войне. Если я не ошибаюсь, Си сказал, что этого надо избежать. Но, как по мне, это был очень прозрачный намек на то, как Си видит взаимодействие: Китай, который сейчас восстанавливается и находится в стадии подъема, и Соединенные Штаты, которые, наоборот, находятся в стадии упадка. И здесь, опять же, характерна реакция Трампа. Он, если не ошибаюсь, в Truth Social написал, что такие слова и убеждения Си касаются не Америки Трампа, а Америки времен Байдена, которая находилась в состоянии застоя и упадка. А вот он пришел и все изменил. И якобы Си, как сейчас обсуждают журналисты, сказал, что Трамп сделал фантастическую работу и теперь Соединенные Штаты совсем другие – одна из самых динамичных стран мира. Хотя трудно представить, чтобы Си такое действительно сказал, даже неформально, учитывая то, что мы знаем о нем. Но Трамп это озвучил. Это из той серии, когда свое поражение или неудачу подают как победу.

– Можем ли трактовать тон Си Цзиньпина таким образом: мы можем с вами сотрудничать, торговать на определенных условиях, которые считаем приемлемыми, а если нет – то мы готовы к конфликту?

– Я бы не сказал именно так. Очевидно, что Си хочет этого избежать, и ему нужны Соединенные Штаты как торговый партнер, как страна, куда экспортируется огромное количество товаров, а также как источник передовых технологий. Это все ему абсолютно необходимо. Но он вел себя таким образом, что это действительно можно интерпретировать примерно так, как вы сказали, разве что без слова "война". То есть: мы готовы к переговорам, но у нас сильные позиции.

Кстати, почти тотальная монополия Китая на производство критических минералов дает ему очень серьезные козыри. И это, безусловно, имеет также измерение безопасности, поскольку эти металлы нужны для производства высокоточного и современного оружия. Обсуждали также вопросы искусственного интеллекта. Если верить Трампу, то здесь есть сферы, где можно договориться, потому что нужно установить определенные рамки. Это уже признается. Но, опять же, мне кажется, что это были вопросы маргинального характера, а основное внимание было сосредоточено на Тайване и вопросе войны в Иране.

– Тайвань. Большинство прочитало слова Си Цзиньпина как почти угрозу: если все будет не так, как мы хотим, то конфликт между Китаем и США по Тайваню неизбежен. Кстати, многие отметили, что Трамп фактически промолчал в ответ на эту реплику Си Цзиньпина. Действительно ли мы можем трактовать это как угрозу и китайцы готовы к горячему противостоянию относительно судьбы острова?

– Да, они готовы. С другой стороны, уже сейчас просматриваются очень серьезные, если еще не уступки, то по крайней мере отступления от традиционной американской линии. Прежде всего в вопросе закупки Тайванем американского оружия. Речь идет о пакете примерно на 14 миллиардов долларов, который уже принят Конгрессом и должен быть подписан Трампом. Но он сказал, что еще будет думать. И поскольку это прозвучало в контексте заявления о том, что "никому не нужна война", аналитики делают вывод, что над этой поставкой оружия Тайваню теперь висит очень серьезный знак вопроса.

Второй момент. Впервые со времен Рейгана, когда действовал принцип, что вопрос продажи оружия Тайваню не обсуждается с Китаем и является абсолютным табу, этот вопрос стал предметом переговоров. И, как признал сам Трамп, очень детальных переговоров. А это уже само по себе плохой сигнал для тех, кто поддерживает Тайвань, и для самих тайваньцев.

Третий момент. Когда Трамп говорил о Тайване в этом импровизированном интервью, он фактически повторил нарративы китайской пропаганды – о том, что Тайвань "тысячелетиями принадлежал Китаю", что это "исконно китайская территория". Один из комментаторов отметил, что это в определенной степени напоминает то, как быстро Трамп усвоил российские нарративы о войне против Украины: мол, конфликт был спровоцирован, Украина должна была искать компромисс и идти на уступки, и тогда войны можно было бы избежать. То есть есть три очень серьезных тревожных сигнала, которые свидетельствуют о возможной, если еще не кардинальной, то уже очень заметной эволюции американской позиции по Тайваню. И, безусловно, это будет только стимулировать агрессивные импульсы как со стороны России, так и со стороны Китая.

– То есть, я так понимаю, торговля фактически происходит вокруг судьбы Тайваня?

– Еще в начале прихода Трампа к власти американские эксперты высказывали мнение – и, на мой взгляд, вполне правильное – Тайвань может стать разменной монетой в выстраивании новых отношений между Трампом и Китаем. И, к сожалению, сейчас все выглядит именно так.

– Иранский вопрос для Трампа был едва ли не самым важным на этом этапе. Как отмечают американские СМИ, он хотел, чтобы Си подтвердил: Китай не будет помогать Ирану в военном смысле и поспособствует разблокированию Ормузского пролива. Трамп заявил, что Си с ним согласился: никакого ядерного оружия, Ормузский пролив должен работать так, как работал до войны. Но сам Си ничего подобного публично не сказал. Зато заявление МИД Китая от 15 мая сводилось к тому, что Пекин поддерживает сохранение хрупкого прекращения огня и так далее. То есть складывается впечатление, что Трамп ничего особо не выторговал и на этом направлении.

– Абсолютно ничего нового. Китай фактически просто подтвердил свою предыдущую позицию, а Трамп выдает это за положительный результат встречи. Кстати, Китай также заявил, что этой войны вообще не должно было быть, то есть без нее можно было обойтись. И это такой, как говорится, "пинок" в сторону Трампа.

Если смотреть дальше, то Китай, по словам Трампа, выступает за то, чтобы война закончилась, чтобы была достигнута договоренность, чтобы Ормузский пролив был разблокирован, чтобы не вводились дополнительные платежи за его использование. Но Китай говорил об этом и раньше. И это абсолютно соответствует его интересам, поскольку он является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов из этого региона, особенно иранской нефти. Кажется, около 80% иранской нефти идет именно в Китай, а сейчас, возможно, еще больше. Кроме того, Китай – это глобальная держава-экспортер, крупнейший экспортер в мире, поэтому он, безусловно, заинтересован в том, чтобы все морские проливы были открытыми и работали для мировой торговли. То есть это лишь подтверждение старой позиции Китая, которая полностью соответствует его интересам.

Китай, по словам Трампа, соглашается с тем, что Иран не должен получить ядерное оружие. Но здесь также нет ничего нового. Это позиция всех государств "Большой пятерки", которые хотят сохранять монополию на ядерное оружие. Для того, чтобы это услышать, не нужно было лететь в Пекин. Относительно утверждений Трампа о том, что Китай якобы пообещал не поставлять Ирану оружие – было бы странно, если бы Си сказал обратное. При этом поставки элементов двойного назначения продолжаются. Предположительно, это делается через третьи страны. Напрямую Китай этого не будет делать, но мы это хорошо знаем и на примере России: поставляются электронные компоненты, технологии, есть консультации специалистов.

То же самое, очевидно, будет и с Ираном, потому что Иран – ключевая для Китая страна на Ближнем Востоке. Китай вложил в нее очень много и связал с ней ряд своих экономических и геополитических проектов. Поэтому неудивительно, что почти все американские эксперты, даже республиканцы, когда их спрашивали, верят ли они, что Китай прекратит поддержку Ирана, отвечали: нет, не верим. То есть это опять больше работа на публику, чтобы представить все как историческую дипломатическую победу. На самом же деле позиция Китая не изменилась, и он будет продолжать поддерживать своего союзника.

Здесь важно понимать. С одной стороны, Китай заинтересован в стабильности, в свободном судоходстве, в недопущении Ирана к ядерному оружию. С другой стороны, он не хочет и не может действовать как партнер США ценой ущерба интересам собственного союзника. И показательный момент: уже после саммита появлялись сообщения об ударах по двум судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Они были повреждены настолько, что нуждаются в ремонте. Это говорит о том, что Иран, очевидно, правильно понял сигналы из Пекина: поддержка продолжится. И, вероятно, то же самое Китай будет говорить Путину во время следующих контактов: все останется так, как было.

– По Украине предполагалось, что обсуждение если и будет, то очень касательно. Уже в самолете президент США сказал журналистам, что они с Си все же вспоминали Украину. И интересно прозвучала его фраза: "мы обсуждали то, что мы хотели бы видеть решенным. До прошлой ночи все выглядело хорошо, но им нанесли большой удар". Речь шла о последней российской атаке, в частности по Киеву, в результате чего, погибли люди и был разрушен дом. Как вы понимаете эти слова Трампа?

– Если попытаться "расшифровать" Трампа, то, вероятно, китайская сторона просто повторила свою привычную аморфную позицию: мы за мир, за уважение территориальной целостности, но нужно учитывать причины конфликта.

– "Понять причины Путина"...

– И это также звучало. Поэтому, скорее всего, все свелось к общим фразам: надо прекращать войну, стороны должны договориться. Для меня здесь важнее другая вещь – реакция Трампа на последний массированный удар по Киеву. Можно было бы ожидать жесткой реакции, осуждения, эмоций. Но мы снова услышали: "все шло хорошо". То есть продолжается продвижение той самой логики – что нужно договариваться, уступать, искать компромиссы. Трамп снова повторил свою постоянную фразу о "25 тысячах людей, которые гибнут каждый месяц". И, если смотреть на его реакцию, он просто съехал с темы. То есть Украина в этом разговоре явно была второстепенным вопросом, и вряд ли это обсуждение будет иметь какое-то реальное влияние. И, честно говоря, остается лишь в который раз удивляться полному отсутствию эмпатии у Трампа – как к Украине, так и к украинцам.

– То есть тезис о том, что Пекин может давить на Москву или Тегеран, чтобы те изменили свое поведение, можно считать преувеличением?

– Мне лично странно, что до сих пор есть люди, которые считают, что Китай можно заставить изменить позицию в отношении России. Нельзя. По крайней мере, до тех пор, пока поддержка России соответствует китайским интересам. Я не вижу сейчас никаких причин, которые заставили бы Китай изменить свою политику. И если посмотреть на подходы Трампа и Си, то они не выглядят радикально разными. Логика примерно одинаковая: для больших государств – одни правила, для меньших – другие. И это, безусловно, заставляет вспоминать концепцию разделения сфер влияния.