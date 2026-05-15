Второй год подряд: Украина получила 'счастливый' порядковый номер в финале Евровидения 2026

После проведения двух полуфиналов организаторы песенного конкурса Евровидение 2026 сообщили порядок выступлений 25 участников в решающем этапе шоу, который состоится уже в субботу, 16 мая. Представительница Украины LELÉKA (Виктория Лелека) выйдет на сцену в гранд-финале с песней Ridnym под номером семь.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте международного песенного конкурса. Стоит отметить, что Украине второй год подряд достается "счастливый" порядковый номер выступления 7, который во многих культурах считается символом удачи.

В Китае это число олицетворяет гармонию между стихиями, тогда как в индийской астрологии его связывают с мистикой и духовностью. Число 7 упоминается много раз и в Библии: сотворение Богом мира за семь дней или же совершение Иисусом семи чудес в субботу.

Что интересно, особенность этого числа можно объяснить и с научной точки зрения. Как показывают исследования, люди в основном сталкиваются с когнитивной счетной границей "семь" во время визуального восприятия объектов. То есть индивид может мгновенно определить 7 предметов одним взглядом без дополнительного подсчета. А вот психологи выдвинули концепцию "Магическое число семь, плюс-минус два", что говорит о том, что кратковременная память человека способна удерживать от 5 до 9 объектов.

Определенный вклад в особое восприятие этого числа внесла и природа. Например, древние вавилоняне смотрели на 7 небесных тел, среди которых Солнце, Луна и пять видимых планет, чтобы создать семидневную неделю.

Заметим, что в 2025 году "счастливый" порядковый номер выступления на сцене Евровидения получила группа Ziferblat. Артисты седьмыми вышли на сцену грандиозного музыкального шоу с песней Bird of Pray и достойно представили Украину, заняв 9-е место.

Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения 2026

Дания Германия Израиль Бельгия Албания Греция Украина Австрия Сербия Мальта Чехия Болгария Хорватия Великобритания Франция Молдова Финляндия Польша Литва Швеция Кипр Италия Норвегия Румыния Австрия

Напомним, что LELÉKA выступила во втором полуфинале Евровидения 2026 с конкурсным треком Ridnym и произвела настоящий фурор. Впечатляющим вокалом и символической постановкой она покорила сердца зрителей и профессионального жюри, обеспечив себе место в решающем этапе песенного конкурса. Больше интересных событий из второго полуфинала читайте в нашем материале.

