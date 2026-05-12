Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

В Украине подорожал бензин А-95. Так, 12 мая АЗС продают его в среднем по 73,54 грн/л, что на 2 коп. выше, чем было днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что до конца текущей недели (17 мая) стоимость ресурса на заправках снизится более заметно – по прогнозам, общее удешевление составит 1-2 грн.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: причиной ожидаемого удешевления является существенное снижение стоимости нефти на прошлой неделе.

"По состоянию на вечер пятницы, 8 мая, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на июнь подешевели на 1,23 доллара за баррель или на 1,23% – до 101,3 доллара. Июньские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на 0,61 доллара или на 0,64% – до 101,9 доллара за баррель. За неделю нефть обеих марок подешевела примерно на 6%", – говорится в материале.

Кроме того, подчеркивается, в опте во второй половине прошлой недели бензин тоже дешевел – что также отразилось на ценах на АЗС. Так, 8 мая цена снизилась на 54 коп./л – до 69,17 грн/л, по сравнения с 6 мая.

"Цены снижаются, потому что сейчас есть ожидания мира в Иране... На этой неделе следует ожидать дальнейшего снижения цен на бензин на АЗС в пределах 1-2 грн/л в зависимости от сети", – рассказали аналитики.

При этом подчеркивается: на самом деле, снижение могло бы быть более существенным. Но сети АЗС понимают:

падение топливных котировок – временное;

в ближайшее время ситуация может резко измениться.

"Есть существенное снижение остатков нефти в мире, и Ормузский пролив остается закрытым. Так что не исключено, что будет разворот в другую сторону", – резюмировали авторы материала.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 66,85-77,9 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках WOG, ОККО.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Brent Oil.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Украина возобновила импорт топлива из Венгрии и Словакии. Однако это не повлияет на цены на внутреннем рынке, поскольку закупки происходят по рыночной стоимости.

