Во сколько финал Евровидения 2026: время начала и когда выступает Украина

Главный вокальный конкурс года – Евровидение 2026 – начнется вечером 16 мая. Финальное песенное противостояние стартует в 22:00 по киевскому времени и, традиционно, закончится ночью 17 мая.

Представительница Украины, исполнительница LELÉKA (настоящее имя – Виктория Лелека), выступит под номером 7, который неофициально считают "счастливым" числом. К слову, такой же порядок достался в прошлом году группе Ziferblat.

В финале конкурса выступят 25 участников. Также зрителей ждет традиционный парад флагов, интервал-акты и выступления легендарных звезд Евровидения. Среди них: Верка Сердючка и Руслана Лыжичко.

Ориентируясь на таймлайн прошлогоднего вокального соревнования, можно предположить, что представительница Украины выступит через 45 минут после официального открытия шоу.

То есть, если в этом году режиссеры предусмотрели аналогичный хронометраж финала, украинцы увидят Викторию Лелеку примерно в 22:45. Заметим, что Евровидение последних лет длилось от 4 часов.

Первая, конкурсная часть, заканчивается около полуночи. Объявление результатов голосования жюри и зрителей начинается за 40-50 мин до окончания шоу.

Напомним, что накануне Лелека уже выступила на сцене Евровидения во втором полуфинале под номером 12. Ее песня поразила зал, зрителей и жюри, поэтому украинка завоевала место в финале. На фоне непрохода Люксембурга она принесла Украине статус единственной участницы, которая всегда проходит в финал.

