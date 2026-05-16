'Мир стал непредсказуемым': Mercedes может начать производство военной техники

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz Group может выйти на рынок производства оружия. В компании рассматривают переориентацию на рынок вооружений на фоне глобальных угроз в сфере безопасности.

При этом глава автоконцерна Ола Каллениус заверил, что главной продукцией компании останутся гражданские автомобили. Об этом сообщает DW.

Mercedes "вступает в войну"

Генеральный директор Mercedes заявил, что Европе нужно укреплять свой оборонный потенциал. По его словам, немецкий автоконцерн готов приложить усилия для наращивания производства вооружений на европейском континенте.

"Мир стал более непредсказуемым местом, и, на мой взгляд, совершенно очевидно, что Европе нужно укреплять свой оборонный потенциал. Если мы сможем сыграть в этом процессе позитивную роль, мы будем готовы это сделать", – рассказал Каллениус.

По словам менеджера, выход концерна в оружейную сферу возможен, если это будет экономически целесообразно. Каллениус предупредил, что новый оборонный бизнес составит лишь незначительную долю от общего производства концерна. Однако Каллениус уверен, что именно оружейная сфера может стать "растущей нишей".

Volkswagen тоже "в игре"

В апреле появилась информация, что немецкий Volkswagen ведет переговоры с израильской оборонной компанией Rafael Advanced Defense Systems о возможном сотрудничестве.

По сведениям источников, стороны планируют переоборудовать испытывающий трудности завод Volkswagen в Оснабрюке для производства компонентов израильской системы противоракетной обороны "Железный купол".

Однако представитель Volkswagen заявил, что "производство оружия компанией Volkswagen по-прежнему исключено в будущем". Источник отметил, что автоконцерн "не занимается спекуляциями относительно дальнейших планов в отношении завода в Оснабрюке".

При этом, по его словам, поскольку производство на этом заводе планируется завершить в 2027 году, Volkswagen "продолжает изучать перспективные варианты" и ведет переговоры с различными участниками рынка.

Возвращение к истокам

Во время Второй мировой войны Mercedes-Benz (тогда концерн Daimler-Benz AG) был одним из крупнейших производителей военной продукции для нацистской Германии. До войны компания ассоциировалась в первую очередь с роскошными легковыми автомобилями и гоночными болидами, но с началом мобилизации экономики Третьего рейха её заводы были полностью переведены на военные рельсы.

Самым важным вкладом Daimler-Benz в военную машину Германии было производство авиамоторов. Также компания обеспечивала армию нацистов колесной и полугусеничной техникой. Концерн выпускал тяжелые тягачи для артиллерии, занимался проектированием тяжелого вооружения. Также Mercedes выпускали детали для других видов бронетехники и двигатели для морских катеров.

В свою очередь история Volkswagen не просто связана со Второй мировой войной, а сама компания и её первый завод были созданы нацистским режимом именно в преддверии войны. Если Mercedes-Benz был старейшим частным концерном, который перевели на военные рельсы, то Volkswagen изначально строился как государственный проект Третьего рейха.

В 1937 году по поручению Адольфа Гитлера конструктор Фердинанд Порше разработал легендарный автомобиль, известный как KdF-Wagen (будущий "Жук"). Идея заключалась в создании дешевой машины для каждой немецкой семьи.

Была запущена масштабная предоплатная программа: миллионы рабочих еженедельно откладывали марки на специальный накопительный счет, чтобы в будущем получить свой автомобиль. Однако ни один гражданский покупатель свою машину так и не получил. Все собранные колоссальные средства пошли на строительство огромного завода в Вольфсбурге и подготовку к войне. Как только завод достроили, началось производство исключительно военной техники.

