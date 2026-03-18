Букмекеры оценили шансы Украины попасть в топ-10 Евровидения 2026

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
735
Букмекеры оценили шансы Украины попасть в топ-10 Евровидения 2026

Уже в мае представители разных стран встретятся на сцене песенного конкурса Евровидение 2026, чтобы побороться за желанную победу. Сейчас букмекерские конторы активно делают прогнозы относительно артистов, которые войдут в топ-10 соревнования, и в этот перечень попала Украина.

По данным сайта Eurovisionworld, шансы исполнительницы LELÉKA (настоящее имя – Виктория Корникова) оказаться среди десятки лидеров оценивают в 61%. В общем рейтинге она занимает седьмую строчку.

Фаворитом букмекеров на юбилейном 70-м Евровидении в настоящее время является Финляндия. Шансы представителей страны Линды Лампениус и Пита Паркконена триумфовать на конкурсе оценивают в 77%. Что интересно, ранее Финляндия 11 раз занимала последнее место на музыкальном соревновании, однако в этом году, похоже, серьезно нацелена показать высокий результат.

Букмекеры оценили шансы Украины попасть в топ-10 Евровидения 2026

Попадание в топ-10 Евровидения 2026 букмекеры также прогнозируют: Израилю (72%), Дании (69%), Франции (69%), Греции (69%), Швеции (64%), Австралии (55%), Италии (49%) и Чехии (39%).

Напомним, что страной-хозяином нынешнего песенного конкурса стала Австрия. Евровидение 2026 состоится на одной из крупнейших крытых арен Вены Wiener Stadthalle, а дизайн главной сцены грандиозного шоу будет выполнен в стиле венской сецессии. Первый полуфинал пройдет 12 мая, второй – 14-го, а решающий этап соревнования запланирован на 16 мая.

Букмекеры оценили шансы Украины попасть в топ-10 Евровидения 2026

Как ранее рассказал OBOZ.UA, вокруг Евровидения 2026 разгорелся громкий скандал. Активисты призывают запретить композицию представительницы Румынии Александры Капитанеску Choke Me ("Души меня"), поскольку считают ее "опасной" из-за "романтизации сексуального удушения".

