Букмекеры оценили шансы Украины попасть в топ-10 Евровидения 2026

Уже в мае представители разных стран встретятся на сцене песенного конкурса Евровидение 2026, чтобы побороться за желанную победу. Сейчас букмекерские конторы активно делают прогнозы относительно артистов, которые войдут в топ-10 соревнования, и в этот перечень попала Украина.

По данным сайта Eurovisionworld, шансы исполнительницы LELÉKA (настоящее имя – Виктория Корникова) оказаться среди десятки лидеров оценивают в 61%. В общем рейтинге она занимает седьмую строчку.

Фаворитом букмекеров на юбилейном 70-м Евровидении в настоящее время является Финляндия. Шансы представителей страны Линды Лампениус и Пита Паркконена триумфовать на конкурсе оценивают в 77%. Что интересно, ранее Финляндия 11 раз занимала последнее место на музыкальном соревновании, однако в этом году, похоже, серьезно нацелена показать высокий результат.

Попадание в топ-10 Евровидения 2026 букмекеры также прогнозируют: Израилю (72%), Дании (69%), Франции (69%), Греции (69%), Швеции (64%), Австралии (55%), Италии (49%) и Чехии (39%).

Напомним, что страной-хозяином нынешнего песенного конкурса стала Австрия. Евровидение 2026 состоится на одной из крупнейших крытых арен Вены Wiener Stadthalle, а дизайн главной сцены грандиозного шоу будет выполнен в стиле венской сецессии. Первый полуфинал пройдет 12 мая, второй – 14-го, а решающий этап соревнования запланирован на 16 мая.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, вокруг Евровидения 2026 разгорелся громкий скандал. Активисты призывают запретить композицию представительницы Румынии Александры Капитанеску Choke Me ("Души меня"), поскольку считают ее "опасной" из-за "романтизации сексуального удушения".

