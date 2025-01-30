Букмекеры изменили ставки на победителя Нацотбора на Евровидение 2025: кто сместил Машу Кондратенко

Букмекеры 30 января изменили ставки на победителя Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение 2025. В рейтинге лидирует группа Ziferblat, которая будет участвовать в шоу с песней Bird of Pray.

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Компания Favbet публикует результаты второй день подряд. Согласно последним данным, Ziferblat получает коэффициент 1,95.

Примечательно, что накануне в рейтинге лидировала Маша Кондратенко, которая будет выступать с песней No time to cry. Она тогда набрала коэффициент 2,2.

Ранее международная аудитория Евровидения тоже прогнозировала победу в Нацотборе Кондратенко, чья композиция стала абсолютным лидером опроса. Свои независимые голоса еврофаны смогли отдать в приложении My Eurovision Scoreboard.

Напомним, что Нацотбор состоится 8 февраля. Вести шоу будут официальный "голос" конкурса в Украине Тимур Мирошниченко, телеведущая Мария Ефросинина и стендап-комик Василий Байдак.

Кроме Ziferblat и Кондратенко в Нацотборе будут участвовать Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абие, ДК Энергетик, Влад Шериф и FIЇNKA.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украина выступит в первой половине первого полуфинала Евровидения в швейцарском городе Базель.

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