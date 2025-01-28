Стало известно, когда Украина впервые выступит на Евровидении 2025

Сегодня, 28 января, в швейцарском городе Базель, где в этом году состоится 69-й песенный конкурс Евровидение, прошла первая жеребьевка, по результатам которой стало известно, когда представители из разных государств впервые появятся на международной арене. Украина выступит в первой половине первого полуфинала.

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В мероприятии не участвовали страны "Большой пятерки", то есть Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия, и государство-хозяин Швейцария. Они традиционно попали в финал соревнования автоматически.

Кроме Украины, в 1 части 1 полуфинала выступят представители Швеции, Словении, Исландии, Эстонии, Польши и Португалии. А во второй на сцене появятся артисты из Нидерландов, Азербайджана, Албании, Сан-Марино, Бельгии, Кипра, Хорватии и Норвегии.

В первой части второго полуфинала свое творчество продемонстрируют Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия. После них свои композиции исполнят представители Чехии, Израиля, Мальты, Финляндии, Дании, Люксембурга, Грузии и Сербии.

Стоит отметить, что артист или группа, которая представит Украину на Евровидении 2025, будет определен уже 8 февраля в финале Нацотбора. За эту возможность будут соревноваться : Влад Шериф, Абие, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIINKA, KRYLATA, Ziferblat, ДК Энергетик.

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