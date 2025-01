Нацотбор на Евровидение 2025: кому иностранцы прочат победу на песенном шоу

Международная аудитория песенного конкурса Евровидения начала голосовать за своего фаворита на украинском Нацотборе 2025. Со дня объявления их конкурсных треков прошло всего 2 дня, а среди артистов и групп уже сформировался лидер. Так, победу на Нацотборе на Евровидение 2025 прочат певице Маше Кондратенко.

Свои независимые голоса еврофаны смогли отдать в приложении My Eurovision Scoreboard. Первую позицию в рейтинге заняла Маша Кондратенко с песней No time to cry, получившей 37% голосов. Ее композиция сумела найти отклик в сердцах слушателей, став абсолютным лидером опроса.

На втором месте оказался Ziferblat с песней Bird of pray, получившей 17% голосов. Похоже, мощный вокал задел внимание поклонников музыки из разных уголков мира.

Тройку лидеров замыкает KHAYAT с треком HONOR, который предпочли 14% респондентов.

FIINKA с песней "Культура", которой украинцы прочат победу на Нацотборе, заняла четвертое место с 9% голосов. Ее композиция отличается этническими мотивами, которые могут быть близки европейской аудитории благодаря частому исполнению подобных треков представителями Украины.

Пятерку завершают Molodi с песней my sea, получившей 7%. Эта композиция отличается мелодичностью, романтической атмосферой и сходством с классическим "форматом Евровидения".

Прослушать все песни конкурсантов Нацотбора на Евровидение 2025 можно по ссылке.

Отметим, финал Нацотбора на Евровидение 2025 запланирован на 8 февраля. Традиционно он пройдет в формате телевизионного концерта. Победителя, который будет представлять Украину на 69-м песенном конкурсе Евровидения, определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри украинцы выбирали путем онлайн-голосования в Дії. В тройку судей вошли: певица и победительница Евровидения 2016 Джамала, продюсер, лидер рок-группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец и вокалистка группы Go_A Екатерина Павленко.

