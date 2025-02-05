Нацотбор 2025: когда и где смотреть онлайн финал украинского отбора на "Евровидение"
Евровидение – не просто песенный конкурс, а одно из самых главных культурных событий года международного значения. Конкурс был основан в 1956 году и является одним из старейших и масштабных музыкальных мероприятий в мире. Это, прежде всего, платформа для знакомства с музыкой из разных стран, что способствует культурному обмену и распространению трендов.
Для многих исполнителей участие в конкурсе является шансом заявить о себе на международной арене и обрести популярность. OBOZ.UA рассказывает, где и когда смотреть онлайн-финал украинского отбора на Евровидение.
Где и когда смотреть финал Нацотбора
Украинцы традиционно выбирают представителя на Евровидение во время Национального отбора.
Уже в субботу, 8 февраля, станет известно, кто победит в финале.
За 30 минут до финала Нацотбора в 18:00 начнется трансляция передшоу. В нем ведущая Анна Тульева поделится подробностями подготовки к конкурсу. Зрители смогут увидеть ключевые моменты: заглянуть за кулисы, оценить подготовку к шоу и масштабы работы над действом.
Трансляция финала Нацотбора начнется 8 февраля в 18:30. Ведущими будут Мария Ефросинина и Тимур Мирошниченко, а также стендап-комик Василий Байдак.
Следить за трансляцией финала можно:
- на телеканале Общественное Культура;
- на ютуб-канале Евровидения Украины с эксклюзивным бекстейджем от Анны Тульевой;
- на сайтах Общественное Культура и Евровидение в Украине;
- на фейсбук-страницах Общественного и Евровидения Украины;
- слушать на Радио Луч с комментариями Дмитрия Захарченко и Анны Заклецкой;
- смотреть на английском языке на ютуб-канале Евровидения Украина, комментировать Виктория Крюкова, Вадим Крамар и Дмитрий Кожухарь.
Традиционно финал Нацотбора сопровождается переводом на жестовой язык. Переводчицей разговорных студий станет Татьяна Журкова, за адаптацию песен будут отвечать Лада Соколюк и Анфиса Болдусева.
Ранее OBOZ.UA писал, что Украина выступит в первой половине первого полуфинала Евровидения в швейцарском Базеле.
Предварительно букмекеры прогнозировали победу в Нацотборе Марии Кондратенко, чья композиция стала абсолютным лидером опроса. Но в конце января ставки изменились. Кто лидирует в рейтингах – читайте в материале.
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