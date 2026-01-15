'Буду жечь гадов, чтобы они бегали, пытались потушить себя'. 'Полтавский поджигатель' мобилизовался и пригрозил оккупантам расправой

Виталий Чепурко, известный как "полтавский поджигатель", добровольно мобилизовался и заявил о намерении воевать против российских оккупантов. В обращении он утверждает, что "никуда не пропал", а добровольно пошел служить в армию, но сейчас готовится пройти обучение.

Видео дня

Соответствующее видеообращение появилось в Instagram на одном из полтавских пабликов, где мужчина в присущей ему резкой манере сообщил, что планирует принять присягу и научиться воевать. Виталий пообещал, что будет использовать свои "таланты" для борьбы с российскими захватчиками.

"Палий" добровольно пошел воевать и будет мочить гадов (россиян. – Ред.). Чтобы они бегали, суетились, пытались руками потушить, а оно еще сильнее будет гореть", – сказал с намеком на самый популярный свой мем Чепурко.

Интересно, что всего за неделю до новости о службе Виталий Чепурко снова появился в криминальных хрониках Полтавы. В начале января 2026 года в полицию поступил анонимный звонок с угрозами о новых поджогах в жилых домах.

Полиция оперативно установила личность "шутника" – им оказался сам Чепурко. За этот инцидент на него составили административный протокол за мелкое хулиганство, однако, похоже, этот эпизод стал финальной точкой в его "гражданских" выходках перед принятием решения о мобилизации.

Виталий Чепурко стал известным широкой общественности после серии поджогов в Полтаве в 2007 году. За два месяца он поджег 28 дверей, а видео с его признаниями впоследствии попало в интернет и стало вирусным. Именно тогда появилась фраза "мне нравиться, как оно горит", которая позже превратилась в мем. За эти преступления мужчину приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

После освобождения Чепурко вернулся к гражданской жизни, создал YouTube-канал и начал зарабатывать на рекламе и видеопоздравлениях. Он также занимался выращиванием перепелов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что рэпер Миша Правильный мобилизовался и объяснил, почему сделал это на 4-й год войны. Он имел несколько возможностей избежать военной службы, но решил этого не делать.

