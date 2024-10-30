Узнал про популярность, когда полиция попросила фото: как живет сейчас 'Полтавский поджигатель' Виталий Чепурко

Наверняка каждый украинец видел мем с участием "Полтавского поджигателя", завирусившегося в сети в начале полномасштабного вторжения. На самом деле, видео с Виталием Чепурко, автором легендарной фразы "Ну, мне нравится, как оно горит", появилось на просторах интернета еще в 2010 году.

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Тогда полтавчанин совершил ряд поджогов и был задержан полицией. В 2022-м его изречение, о том, "как люди бегают, суетятся" использовали на ряду с мемом о "русском корабле". Журналистке Елене Гаджук удалось найти Чепурко и пообщаться с ним. Интернет-знаменитость рассказал, чем сейчас занимается и даже пригрозил Путину.

После того, как пользователи впервые увидели знаменитое видео, мужчину осудили на 5 с половиной лет. О своей популярности он узнал от представителей полиции, когда находился в местах лишения свободы. Отбыв наказание, Чепурко вернулся домой и стал видеоблогером, создав свой YouTube-канал. Звезда рассказал, что его до сих пор узнают и просят сделать общую фотографию.

В свежем интервью мужчина показал свой дом, а также поделился, что занимается выращиванием перепелок. "Это нельзя говорить, потому что у нас сейчас идет война, но если бы я надавал Путину, я думаю, я стал бы царем горы – у меня было бы очень много подписчиков. Если бы его сюда привезли, я бы даже не посмотрел, что он старый", – признался блогер.

Что касается заработка, Чепурко получает доход от рекламы. Он также записывает поздравления по просьбе подписчиков: "Мне объяснили, что в таком смысле ты уже больше не сядешь. Чем больше будут смотреть, тем больше у тебя будет от этого средства. У меня доход. Иногда заказывают рекламу". В частности, поделился полтавчанин, в этом году он посетил столицу, где заработал 10 тысяч гривен за короткий ролик для магазина одежды.

Напомним, мужчина получил прозвище "Полтавский поджигатель" после вирусного ролика. В 2010 году Чепурко поджигал коврики перед дверьми и смотрел, как горит огонь. За одну ночь ему удалось поджечь около восьми дверей. Правоохранители сняли нарушителя на видео. "Ну, мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарки приезжают. Ну, люди в шоке, глаза аж вылезают у них. Ну, а мне это по приколу: смотреть, как они бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно еще сильнее горит. А я стою внизу и смеюсь", – говорит полтавчанин в ролике.

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