Мог уехать, купить 'белый билет' и пойти на госслужбу: рэпер Миша Правильный мобилизовался и объяснил, почему сделал это на 4-й год войны

Украинский рэпер, поэт Миша Правильный сообщил о своей мобилизации в ряды Сил обороны Украины. Артист присоединился к батальону "Нахтигаль" – подразделению беспилотных систем в составе бригады „Любарт" 1-го корпуса "Азов". Сейчас он проходит базовую общевойсковую подготовку (БОВП).

Видео дня

О своем решении музыкант рассказал в Telegram, отметив, что сейчас считает необходимым объяснить причины мобилизации. По словам Миши Правильного, осенью 2025 года у него закончились все законные отсрочки от службы, после чего встал вопрос выбора дальнейших действий в рамках действующего законодательства.

Рэпер прямо признал, что имел достаточно ресурсов и связей, чтобы избежать службы. Среди возможных сценариев он назвал уклонение, работу с бронью, покупку так называемого "белого билета" или выезд за границу. В то же время ни один из этих вариантов он не считал приемлемым для себя.

"У нас есть закон. Он предусматривает военную службу. Поэтому я должен был выбирать: либо обходить закон, либо выполнять его", – пояснил артист.

В частности, Миша Правильный подчеркнул, что не рассматривал эмиграцию как реальный выход. По его словам, он бывал во многих странах и даже жил в некоторых из них по несколько месяцев, поэтому имеет возможность сравнивать. Рэпер подчеркнул, что не представляет обстоятельств, при которых он бы покинул Украину, даже в самых радикальных сценариях.

Музыкант сообщил, что сейчас находится на БОВП и проходит начальную адаптацию к военным условиям.

Справка. Миша Правильный известен как один из представителей остросоциального украинского хип-хопа – направления, в котором музыка затрагивает сложные общественные темы. Во время полномасштабной войны он присоединился к культурным инициативам в поддержку военных, в частности сотрудничал с проектом "Фронтовая студия" Культурных сил.

После нескольких дней, проведенных вместе с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады, артист создал композицию "92-я жизнь", текст которой был основан на реальных фразах и воспоминаниях военных.

До мобилизации Миша Правильный получил более широкое признание и в музыкальной среде: в частности, трек "Мальчик, который выжил", записанный совместно с Libenson, был номинирован на MEGOGO MUSIC AWARDS 2024.

