Болгария, которая стала победительницей Евровидения 2026, установила рекорд, которого конкурс не видел с 2017 года. Представительница страны DARA с бенгером Bangaranga одержала единогласную победу, получив самые высокие баллы и от профессионального жюри, и от зрителей.

В гранд-финале 70-го юбилейного Евровидения болгарская певица набрала 516 баллов: 204 от жюри и 312 от телезрителей. Это один из самых высоких результатов в истории конкурса. Об этом стало известно во время прямой трансляции конкурса.

Последний раз победитель получал столь уверенную поддержку обеих сторон голосования еще в 2017 году. Тогда Евровидение проходило в Киеве, а победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar pelos dois. Он установил абсолютный рекорд конкурса, набрав 758 баллов – 382 от жюри и 376 от публики. Рекорд португальца до сих пор остается непревзойденным за всю историю Евровидения.

Нынешняя победительница DARA, настоящее имя которой Дарья Йотова, принесла Болгарии первую за всю историю участия победу на песенном конкурсе. Страна вернулась на Евровидение после трехлетнего перерыва и сразу получила хрустальный микрофон.

В финале конкурса болгарская артистка выступила с треком Bangaranga. Энергичный номер с клубным звучанием, агрессивными битами и цепляющей постановкой стал одним из лучших в нынешнем шоу. Композиция посвящена свободе, самовыражению и смелости быть собой.

Во время объявления результатов основная борьба за победу шла между Болгарией и Израилем. Однако после подсчета голосов зрителейDARA смогла существенно оторваться от конкурента и возглавить турнирную таблицу.

Стоит отметить, что одним из соавторов Bangaranga стал греческий композитор Димитрис Контопулос, которого неоднократно критиковали за связи с российским певцом-путинистом Филиппом Киркоровым и поездки в Россию после начала полномасштабной войны.

Украину на Евровидении 2026 представляла певица LELÉKA (Виктория Лелека) с этнической композицией Ridnym. Артистка выступила в финале под номером семь и заняла девятое место.

