Какой будет минималка в Украине: почему ситуация с зарплатами не решается и у кого худший показатель в Европе

В Украине разрыв между минимальной зарплатой и фактическим прожиточным минимумом растет. Это приводит к увеличению количества бедных среди работающих.

Согласно с рекомендациями ЕС, украинцы уже сейчас должны получать от 15 тыс. грн, тогда как минималка в этом году составляет всего 8,6 тыс. грн, а в следующем году будет на уровне 9,4 тыс. грн (по бюджетной декларации).

О том, какой должна быть минималка в Украине, какие размеры установили в европейских странах и почему ситуация для украинцев не меняется, читайте в материале OBOZ.UA.

Какая минималка должна была бы быть в Украине

Минималка в Украине (8,6 тыс. грн) – самая маленькая среди всех европейских стран. При этом средняя зарплата составляет по последним данным Госстата 30,3 тыс. грн. То есть минималка находится на уровне около 28,4% средней зарплаты.

Сейчас в правительстве готовят новый проект Трудового Кодекса, в котором снова не решают проблему низкой минимальной зарплаты. "Достаточный" уровень минималки – около 40% средней зарплаты. В ЕС действует директива EU 2022/2041, которая призывает страны Евросоюза устанавливать минимальную зарплату, которая обеспечит достойный уровень жизни и будет на уровне до 60% средней (желаемый показатель, к которому стоит двигаться).

Заместительница министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак в интервью OBOZ.UA заявила о том, что в правительстве хотят, чтобы минималка составляла 50% средней зарплаты. Но в проекте Трудового кодекса такое соотношение не прописали.

"Трудовой кодекс закладывает основу для решения этой проблемы по логике ЕС. Он определяет, что минимальная заработная плата должна быть производной от средней по стране. В идеале мы стремимся, чтобы минималка составляла хотя бы 50% от средней зарплаты. Мы не закладывали конкретных процентов или сроков в сам текст сейчас, потому что это предмет сложной дискуссии с бизнесом и государственным сектором – с какой скоростью мы сможем это финансово потянуть. Но формула уже есть. Ко второму чтению мы будем дорабатывать текст, учитывая правки депутатов, позиции профсоюзов и бизнес-ассоциаций", – объяснила Марчак.

Размер минималки в разных странах (данные Евростата в евро):

Украина – 173 евро

Молдова – 319 евро

Албания – 517 евро

Северная Македония – 586 евро

Болгария – 620 евро

Турция – 654 евро

Черногория – 670 евро

Сербия – 744 евро

Латвия – 780 евро

Румыния – 795 евро

Венгрия – 838 евро

Эстония – 886 евро

Словакия – 915 евро

Чехия – 924 евро

Мальта – 994 евро

Греция – 1027 евро

Хорватия – 1050 евро

США – 1070 евро

Португалия – 1073 евро

Кипр – 1088 евро

Польша – 1139 евро

Литва – 1153 евро

Словения – 1278 евро

Испания – 1381 евро

Франция – 1823 евро

Бельгия – 2112 евро

Нидерланды – 2295 евро

Германия – 2343 евро

Ирландия – 2391 евро

Люксембург – 2704 евро

Даже если бы минималку повысили хотя бы до уровня 40% средней, это уже бы было около 12,2 тыс. грн. Если бы Украина сделала рывок до 60%, прислушавшись к рекомендациям ЕС, минималка должна была бы составлять уже около 18,2 тыс. грн.

Правда, большинство стран ЕС до показателя в 60% еще не дошло. Согласно данным Евростата за 2024 год (самые свежие данные), в странах ЕС соотношение между минимальной и медианной зарплатами колебалось от 44% (в Эстонии) до 69% (в Португалии).

Показатель превысил отметку 60% в восьми странах-членах ЕС: Португалии, Польше, Франции, Словении, Румынии, Греции, Нидерландах и Люксембурге.

В двенадцати странах Евросоюза уровень минимальной заработной платы составлял от 50% до 60% от медианного валового дохода. В эту группу вошли Германия, Хорватия, Ирландия, Испания, Кипр, Венгрия, Словакия, Болгария, Чехия, Литва, а также Мальта и Бельгия (в обоих случаях – ровно 50%). Только в двух государствах – Латвии (48%) и Эстонии (44%) – размер минимальной зарплаты не достиг даже половины уровня медианного заработка.

Даже в Молдове, которая не входит в ЕС и также имеет сложную экономическую ситуацию, уровень минималки – больше 40% средней (медианной) зарплаты. Так, как говорится в данных numbeo, в Молдове средняя зарплата составляет около 33,4 тыс. грн. Тогда как минимальная зарплата (данные Евростата) – 15 тыс. грн в эквиваленте. То есть минималка составляет 43,6% от средней.

Какой будет минималка в 2027 году

В правительстве всегда есть две полярные позиции относительно размера минималки. Ранее Минсоц (отвечал за минималку), а сейчас Минэко стремятся этот показатель увеличить. Тогда как Минфин, задача которого обеспечить балансировку бюджета, против такого шага.

По состоянию на сейчас в правительстве соглашаются, что в следующем году минималка будет на уровне около 9,4 тыс. грн. Этот показатель заложен в бюджетную декларацию, которая еще может измениться. Однако, учитывая темпы роста средней зарплаты, такое повышение в лучшем случае позволит удержать минимальную зарплату на текущем уровне.

Так, по последним данным, средняя зарплата в годовом измерении (по состоянию на конец первого квартала 2026-го) выросла на 18%. Если такая динамика сохранится, то через год средняя зарплата будет составлять около 35,7 тыс. грн. А новая минималка в 9,4 тыс. грн в 2027-м будет всего 26,3% средней зарплаты. И это даже хуже, чем по состоянию на май 2025-го.

В Украине каждый год снижается уровень минимальной зарплаты по отношению к средней. Еще в прошлом году этот показатель был около 33%. Главная проблема – в Украине уже на протяжении многих лет размер минимальной зарплаты меньше, чем фактический прожиточный минимум. Это та сумма, которая нужно заплатить за продуктовую корзину по актуальным ценам. Уже сейчас это около 12 тыс. грн. Все, кто получают меньше, находятся за чертой бедности.

Стоит отметить, что рост расходов из-за повышения минималки компенсируются за счет увеличения доходов бюджета. И это уже доказано опытом. Так, в 2017-м правительство приняло решение повысить минималку вдвое до 3,2 тыс. грн.

В результате, доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд грн.

Украине рано или поздно придется значительно поднимать минимальную зарплату и стимулировать рост доходов граждан. Это будет способствовать детенизации заработной платы, а также позволит сократить уровень бедности среди работающих украинцев.