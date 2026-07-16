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Астафьева, Jerry Heil и другие. Кто из украинских звезд вышел на "картонный майдан", чтобы поддержать Федорова

Анастасия Какун
Шоу Oboz
4 минуты
1,5 т.
Звезды вышли на митинг против отставки Федорова
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16 июля во многих городах Украины прошли митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Украинцы вышли на улицы с картонными плакатами, на которых оставили надписи в поддержку государственного деятеля, в частности, эту акцию поддержали и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Некоторые знаменитости показали в социальных сетях свои таблички, которые подготовили в знак несогласия с принятым решением, а другие сняли на видео толпы протестующих. OBOZ.UA покажет, кто пришел на "картонный майдан".

Певица Даша Астафьева присоединилась к митингующим на площади Ивана Франко в Киеве. Ей составили компанию участники группы "Курган & Agregat" – Амиль и Рамиль Насировы, а также юморист Василий Байдак.

Астафьева, Амиль и Рамиль Насировы вышли на митинг
Василий Байдак поддержал протест

Против отставки Михаила Федорова выступил и актер Евгений Янович. Он вышел на площадь в столице с плакатом с язвительной надписью и подчеркнул, что июль в Украине уже как бы традиционно становится месяцем митингов. В прошлом году примерно в этот же период разгорелись массовые протесты против закона №12414, который предусматривает подчинение Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры Офису генпрокурора.

Янович появился среди протестующих

Об этой июльской "классике" вспомнила и певица Джерри Хейл.

Джерри Хейл показала фото с протеста

В стороне от митинга не остался и стример Михаил Лебига. Блогер присоединился к другим активистам с картонным плакатом, на котором было написано: "Я громадянин суверенної держави з відчуттям, ніби з мене тільки що поржали".

Лебига выступил против отставки Федорова

В свою очередь певец Никита Алексеев поделился снимком, на котором видно очень много протестующих, и подчеркнул, что у нашего народа есть голос.

Алексеев поддержал Федорова на протесте

Среди киевских митингующих была и журналистка Рамина Эсхакзай. Она опубликовала короткий, но красноречивый ролик, в котором собрала самые меткие лозунги украинцев в поддержку экс-министра.

Выразить несогласие с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны пришли также военный и поэт Павел Вышебаба с женой.

Павел Вышебаба выразил несогласие с отставкой министра

Инфлюенсер Елена Мандзюк показала, как проходил митинг в Хмельницком.

Мандзюк вышла на протест в Хмельницком

Актер Александр Рудинский вышел на акцию протеста во Львове. В этом же городе выступить против отставки Федорова решил ресторатор Михаил Кацурин. Он подготовил картонный плакат, на котором сравнил ситуацию в Украине с футбольной тематикой: "Как Аргентина победит без Месси?".

Актер появился на митинге
Рудинский присоединился к участникам митинга во Львове
Кацурин вышел на "картонный майдан"

Проведение митингов поддержала даже клипмейкер Таня Муиньо, которая сотрудничает с мировыми звездами. Она не присутствовала лично на "картонном майдане", но в социальных сетях опубликовала несколько постов на эту тему.

Таня Муиньо отреагировала на отставку Федорова

Напомним, что Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны Украины 15 июля. Он поблагодарил украинцев за доверие и подвел итоги работы своей команды, перечислив не только то, что удалось сделать, но и то, что не удалось.

Михаил Федоров подтвердил свою отставку 15 июля

Ранее OBOZ.UA сообщил, что украинские звезды язвительно прокомментировали масштабный удар по столице России.

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Звезды шоу-бизнесафотографиимитингДаша АстафьеваJerry HeilМихаил ЛебигаМихаил Федоров
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