Алексей Суханов, родившийся в России, высказал нетипичную языковую позицию и задал важный вопрос сторонникам 'какая разница'

51-летний уроженец России Алексей Суханов, который с 2014 года живет и работает в Украине, высказался относительно языкового вопроса. Ведущий идеально владеет украинским языком и считает, что знать его должен каждый гражданин Украины без исключения. Вместе с этим он против того, чтобы "приписывать" русский язык бывшим согражданам.

Видео дня

Суханов считает, что он не принадлежит только россиянам, а потому и сам может заговорить на русском при необходимости. Своими мыслями телезвезда поделился с журналисткой Алиной Доротюк на YouTube.

У ведущего есть квартира в Юрмале, Латвия, куда он раз в год приезжает, чтобы решить все финансовые вопросы. Во время этих поездок он общается с местными на двух языках – английском и русском.

"Как я с латвийцами могу разговаривать на украинском? Они же не понимают. С ними – на английском. Ну, я могу и на русском с ними, если они ко мне обращаются на русском. Давай не забывать, что я родился там. Никто не выбирает, но я родился там и воспитывался на этом языке", – объяснил Суханов.

В то же время он не может ассоциировать русский язык только с Россией. "Я считаю, что хватит с них. Я вообще против, чтобы его (русский язык – Ред.) приписывать к*цапам. У них надо отбирать, а не отдавать им", – высказался ведущий.

Он считает, что украинцам нужно защищать своих художников, язык и культурные символы, а не открещиваться от них. Относительно языкового вопроса на государственном уровне, Алексей Суханов убежден: должен быть только один государственный язык – украинский.

Всем, кто не видит проблемы в популяризации русского языка в Украине, ведущий адресовал вопрос: "Чего так называемая Россия так бьется за свой русский? Если язык не имеет значения, то чего она так бьется? То имеет значение. Это же логика. Давайте просто включать мозги. Вот и все. Украинский – это основа, одна из основ украинства и Украины".

