'Почему-то шел на компромисс': Алексей Суханов вспомнил, как его пытались удержать в России в 2014 году после поддержки Евромайдана

Телеведущий и журналист Алексей Суханов признался, что до сих пор жалеет о решении, которое принял в 2014 году – тогда он не сразу покинул Россию, несмотря на собственное несогласие с позицией страны относительно войны в Украине. Звезда считает тот шаг одной из своих ошибок.

Суханов еще с начала 2014 года поддерживал Евромайдан и не воспринимал агрессивную политику России. Однако, по словам телеведущего в разговоре с Алиной Шаманской, тогда ему было сложно принять окончательное решение об отъезде, ведь близкие люди убеждали остаться.

"Я трижды пытался покончить с так называемой Россией. Меня отговаривали. Я прислушивался и почему-то шел на тот компромисс", – признался ведущий.

Тележурналист подчеркнул, что хоть и в конце концов покинул страну-агрессора, до сих пор корит себя за то, что тогда не решился сделать это сразу.

"И я сейчас себя упрекаю, я себя ругаю за это. Отработав ту ошибку, я уверен, что мне надо было сразу уехать, не идти на какие-то компромиссы и не прислушиваться к советам довольно близких для меня людей", – добавил Суханов.

Напомним, Алексей Суханов родился в Иваново (Россия), однако настоящую популярность получил в Украине благодаря программам "Говорит Украина" и "Говорит вся страна". В августе 2014 года он уехал из России, открыто выступив против агрессии Кремля.

В 2019 году телеведущий получил украинское гражданство, а уже в 2022-м стал обладателем украинского паспорта. Несмотря на полномасштабное вторжение России, он остался в Киеве и полностью разорвал связи с РФ.

В мае этого года Россия внесла Суханова в список "иноагентов". Ведущий отреагировал на это с присущим ему юмором, отметив: "Умный поймет, а остальные – за "русским кораблем", ведь паспорт у меня один – паспорт Украины".

