Александр 'Терен' впервые рассказал о своих романтических отношениях и объяснил, почему не раскрывает имя возлюбленной. Фото пары

Ветеран войны, шоумен и главный герой "Холостяк 13" Александр "Терен" Будько впервые публично заговорил о своих романтических отношениях и объяснил, почему пока не готов раскрывать имя любимой. Ветерана войны заметили с девушкой на концерте в столичном "Дворце спорта", где пара появилась вместе и не скрывала близости.

Видео дня

Во время мероприятия Александр держал спутницу за руку, а в перерывах между выступлениями они часто молча смотрели друг другу в глаза. В разговоре с BLIK Будько подтвердил, что это их дебют в таком формате. По его словам, в повседневной жизни он не скрывает, куда ходит и где бывает, однако в пределах медийного пространства до сих пор бывает осторожным.

"В таком месте – впервые. Публично я не скрываю, где гуляю, куда прихожу. А в таком медийном поле, наверное, да. Не знаю, могу ли что-то говорить. Не знаю даже как правильно представить", – рассказал ветеран.

Александр "Терен" также поделился, что сейчас переживает новый этап в жизни. Он признался, что рядом с ним человек, который ему очень импонирует, поддерживает во многих вопросах и с которым ему комфортно проводить время.

"Моя спутница теперь в этой жизни, которая мне очень импонирует. Как человек, как женщина. С которой очень приятно проводить время, которая поддерживает меня во многих вещах. Надеюсь, что так дальше и будет", – добавил он.

На уточняющий вопрос о том, как давно они вместе, Терен ответил с юмором и в то же время достаточно конкретно. По его словам, отношения начались не так давно и длятся меньше года.

"Не так давно. Не год, как можно понять из новостей. И вот буквально с зимы", – сообщил "Терен".

Раскрывать имя избранницы и рассказывать, чем она занимается, Александр Будько отказался. Свою позицию он прокомментировал в шутку, сравнив это с осторожностью в отношении детей: "Это как с детьми. Пока смайлик, чтобы не сглазили".

Ранее в сети ходили слухи о романе с экс-участницей "Холостяка 14" Виточкой Зварыч. Интерес к этой теме усилился после их встречи, во время которой Александр подарил девушке красную розу, а совместные фото и видео появились в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, пользователи соцсетей ранее приписывали Будько романтические отношения с блогером Еленой Мандзюк, с которой он долгое время общался. В октябре сообщалось, что их общение прекратилось, а сама Мандзюк заявляла, что оставит эту историю без комментариев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!